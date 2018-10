O 50 Cent αγόρασε 200 μπροστινές θέσεις σε συναυλία ανταγωνιστή για να μείνουν άδειες! (pics)

Έχουν έρθει στα χέρια, έχουν πάει στα δικαστήρια, μόλις έμαθαν τα social media άρχισαν να τα χρησιμοποιούν για τον ίδιο σκοπό...

Το τελευταίο επεισόδιο στην κόντρα τους εκτυλίχθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν ο 50 Cent ανακοίνωσε μέσω Instagram (έκτοτε έχει διαγράψει το post) ότι αγόρασε 200 εισιτήρια στις μπροστινές θέσεις για τη συναυλία του Ja Rule στις 9 Νοεμβρίου στο Άρλινγκτον του Τέξας. Ο λόγος; Για να μείνουν άδειες!

Ο ράπερ, που υπολογίζεται ότι ξόδεψε κάπου 3.000 δολάρια για να κάνει την πλάκα του, στη συνέχεια ανέβασε μία επεξεργασμένη φωτογραφία που δείχνει τον ίδιο να κάθεται στις άδειες κερκίδες ενός γηπέδου.

A post shared by 50 Cent (@50cent) on Oct 26, 2018 at 10:57pm PDT

Ο Ja Rule απάντησε γράφοντας ότι γουστάρει που εξακολουθεί να τσαντίζει τον 50 Cent και στη συνέχεια ανέβασε φωτογραφία του αντιπάλου του ως γυναίκα χαρακτηρίζοντάς τον «lil ape looking bitch».

This beef is a JOKE to everyone except this lil ape looking bitch... she mad mad!!! pic.twitter.com/l1nxY9e7GK

— Ja Rule (@Ruleyork) October 28, 2018