Η βρετανική αστυνομία αναζητά ύποπτο που είναι ίδιος ο Ρος από τα «Φιλαράκια»! (pic)

Όμως ο άνδρας που έκλεψε (μπύρες;) από ένα εστιατόριο στο Μπλάκπουλ της Αγγλίας είναι σίγουρο πως θα αναγνωριστεί, γιατί είναι φτυστός ο ηθοποιός Ντέιβιντ Σουίμερ, δηλαδή ο Ρος από τα «Φιλαράκια»!

Η αστυνομία του Μπλάκπουλ ανέβασε χθες στο Facebook την παρακάτω φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με μια κλοπή που είχε πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου.

p>Μέσα στις επόμενες ώρες η φωτογραφία κοινοποιήθηκε πάνω από 60.000 φορές και έγιναν κάπου 90.000 σχόλια τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, είχαν να κάνουν με τα «Φιλαράκια». Πολλά ήταν εμπνευσμένα από το τραγούδι των τίτλων, το «I'll be there for you», που άλλαξε σε «I 'll be there for booze», και χρησιμοποιούσαν στίχους όπως ο «Δεν ήταν η μέρα σου, ο μήνας σου, ακόμη και η χρονιά σου».

Κάποιος θυμήθηκε το επεισόδιο με τον... Ρας από τη δεύτερη σεζόν: «Δεν είναι ο Ρος, είναι ο Ρας που προσπαθεί να παγιδεύσει τον Ρος για να ξανακερδίσει τη Ρέιτσελ». Άλλοι αντέδρασαν όπως θα έκανε η πρώην του Τσάντλερ, η Τζάνις: «Oh. My. God!». «Ξεθάφτηκαν» τα επεισόδια που ο Ρος έλεγε ότι ήξερε καράτε, εκείνο που του έφαγαν το σάντουιτς, εκείνο με το Unagi, φυσικά το «We were on a break»...

Πηγή: reader.gr