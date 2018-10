Fake news η δωρεά και η βράβευση του Τομ Χανκς στην Αθήνα (pics)

Η αιτία; Η δωρεά ύψους 1 εκατ. ευρώ που υποτίθεται ότι έκαναν ο ηθοποιός και η σύζυγός του για τις αρχαιολογικές ανασκαφές στο Δεσποτικό, ένα ακατοίκητο νησάκι απέναντι από την Αντίπαρο.

Το δημοσίευμα, μάλιστα, που τη Δευτέρα κατέβηκε από τη σελίδα της κυριακάτικης εφημερίδας που έκανε το «ρεπορτάζ», ανέφερε ότι ο Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον συμμετείχαν στις εργασίες της ανασκαφής, μαζί με άλλους εθελοντές, μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες.

Στο ΚΠΙΣΝ υπήρξαν σκέψεις για επίσημη διάψευση του δημοσιεύματος, αλλά τους πρόλαβε η απόσυρσή του. Όμως η αναπαραγωγή της ψεύτικης είδησης στο Twitter από τον δημοσιογράφο Τάκη Χατζή έπεσε στην αντίληψη της Γουίλσον, που έσπευσε να τη διαψεύσει:

To all my dear Greek friends,this is a false story. @tomhanks and I have no idea who this person is.Tom will not be attending this event nor have we donated to any of these causes. Not sure why people would post something untrue. #stavrosniarchosfoundation Perhaps you can check? https://t.co/n012PJwryk

— Rita Wilson (@RitaWilson) October 1, 2018