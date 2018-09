Τεράστιος ΜακΓκρέγκορ: Δώρισε 10.000 ευρώ για τα έξοδα νοσηλείας μικρού αγοριού (pic)

Με μία συγκινητική πρωτοβουλία ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ κατάφερε και πάλι να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όχι όμως για κάποιο κατόρθωμά του εντός των ρινγκ αλλά για την ανιδιοτελή προσφορά του σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Έτσι, ο παγκοσμίου φήμης Ιρλανδός αθλητής πολεμικών τεχνών, όταν έμαθε για μία διαδικτυακή καμπάνια συλλογής χρημάτων για τα έξοδα νοσηλείας ενός μικρού συμπατριώτη του, δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια αλλά αντιθέτως τα έβαλε βαθιά μέσα στις τσέπες του, δίνοντας ένα ρεσιτάλ ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΜακΓκρέγκορ δώρισε 10.000 ευρώ στην οικογένεια του μικρού ασθενή, που δίνει αγώνα για να νικήσει την σπάνια ασθένεια που τον ταλαιπωρεί, καθώς οι ανάγκες για αιμοκάθαρση και μεταγγίσεις αίματος είναι συνεχείς.

Μάλιστα, ο Ιρλανδός πυγμάχος προσπάθησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, όμως η μητέρα του μικρού αγοριού δεν μπόρεσε να κρατήσει την συγκίνησή της, δημοσιοποιώντας ένα μήνυμα με αποδέκτη τον ΜακΓκρέγκορ, όπου του εκφράζει την «παντοτινή ευγνωμοσύνη» της.

@TheNotoriousMMA we are forever grateful I will never forget what u have done for my boy u truly are a legend pic.twitter.com/Gryz5wWOti

