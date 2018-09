Τα βραβεία του Pornhub ήταν ψιλοαποτυχία (pics & vids)

Η είδηση οτι το PornHub θα διοργάνωνε τα πρώτα βραβεία, αυτομάτως δημιούργησε προσδοκίες για ένα εντυπωσιακό και παράλληλα αποκαλυπτικό event... Στο δεύτερο κομμάτι, δικαιώθηκαν οι προσδοκίες. Στο πρώτο όχι.

Μπορεί λοιπόν οι πρωταγωνίστριες που έδωσαν το παρών, να φορούσαν ρούχα... εργασίας, όμως από οργανωτικής πλευράς η όλη διοργάνωση στέφθηκε με απόλυτη αποτυχία. Και να σκεφτεί κανείς πως για αυτό το λόγο, είχε υπάρξει συμφωνία με τον Kanye West.

The Red Carpet brought out a out the wild side in the nominees @#PornhubAwards #StrokenTokens #Adultfun #sexworkers pic.twitter.com/EDPl45Gx9r

— Stroken.com (@StrokenPlatform) 7 Σεπτεμβρίου 2018