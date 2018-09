Τα βραβεία του PornHub ήταν τόσο αποκαλυπτικά, όσο τα περιμέναμε (pics & vids)

Από τη στιγμή που βρίσκεται στην κορυφή των sites με ερωτικό περιεχόμενο, ήταν θέμα χρόνου το PornHub να διοργανώσει τα δικά του βραβεία. Αυτό λοιπόν έγινε σε μία εντυπωσιακή εκδήλωση στο «Belasco Theater» του Λος Άντζελες, όπου έδωσαν το παρών όλες οι πρωταγωνίστριες των αντρικών ερωτικών φαντασιώσεων...

Τον ρόλο της παρουσιάστριας είχε η Asa Akira, η οποία ήταν αποκαλυπτική με το που πέρασε την είσοδο...



Ο Kanye West, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε φανατικός του PornHub, τραγούδησε δίπλα σε εντυπωσιακά μοντέλα.

