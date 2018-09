Η Κιμ Καρντάσιαν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο (pic)

Στη συζήτηση αυτή για τις διαδικασίες αναθεώρησης των ποινών μετείχαν περίπου 15 άτομα, ανάμεσά τους η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Η Καρντάσιαν είχε ήδη επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο στα τέλη Μαΐου και μάλιστα είχε γίνει δεκτή από τον πρόεδρο Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο, για να ζητήσει την απελευθέρωση της Άλις Μαρί Τζόνσον. Τότε είχε αποσπάσει μια χειρονομία επιείκειας εκ μέρους του προέδρου, ο οποίος έδωσε χάρη και η φυλακισμένη απελευθερώθηκε. Η 63χρονη γυναίκα, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για διακίνηση ναρκωτικών, εξέτισε ποινή κάθειρξης 22 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή για ένα αδίκημα που διέπραξε, αν και είχε λευκό ποινικό μητρώο.

«Η καλύτερη είδηση όλων των εποχών», είχε γράψει στο Twitter και πρόσθετε ότι θα συνεχίσει την πολιτική αυτή δέσμευσή της.

Great working session today at the White House on ways to improve the clemency process with policy leaders and criminal justice reform advocates. pic.twitter.com/2Ydoe16Dfo

