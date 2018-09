Ο επίσκοπος που προκάλεσε άσχημα σχόλια με τον τρόπο που έπιασε την Αριάνα Γκράντε ζήτησε συγγνώμη (vids)

Η 25χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε στην κηδεία της Αρίθα Φράκλιν για να τιμήσει την μνήμη της τραγουδώντας το «Natural Woman».

Ωστόσο, κατάφερε να τραβήξει άθελά της τα βλέμματα για λάθος λόγους, αν και όλοι την καταχειροκρότησαν μετά το τέλος της ερμηνείας της.

Πρώτα σχολίασαν με άσχημο τρόπο την επιλογή της να φορέσει μίνι φόρεμα, ωστόσο το βλέμμα του Μπιλ Κλίντον επισκίασε τα άσχημα σχόλια.

Gross... Watch Bill Clinton look Ariana Grande up and down when she sings at #ArethaFranklinFuneral and try not to throw up in your mouth. pic.twitter.com/aXQvcBmW2Y — Tim Young (@TimRunsHisMouth) 31 Αυγούστου 2018

Έπειτα, ήρθε η κίνηση του επισκόπου, Τσαρλς Έλις Γ', που ηγήθηκε της τελετής.

Ο επίσκοπος έπιασε από τη μέση την Αριάνα Γκράντε για να την χαιρετήσει προκαλώντας την αμηχανία όσων παρακολουθούσαν την τελετή. Η συγγνώμη του δεν άργησε να έρθει: «Δεν θα ήταν στις προθέσεις μου ν' αγγίξω το στήθος της» κι εξήγησε πως χαιρέτησε όλους τους τραγουδιστές που βρέθηκαν στην τελετή με τον ίδιο τρόπο: «Το τελευταίο που ήθελα να κάνω είναι να αποσπάσω την προσοχή από αυτή τη μέρα. Ανήκε για την Αρίθα Φράνκλιν».

This picture makes me SO ANGRY. So many of us know exactly what this feels like. She probably won’t see this but love to @ArianaGrande. As we already know, being famous is no protection against men who feel entitled to put their hands on a woman’s body without permission. pic.twitter.com/xCJ4ayZafD — Sulome Anderson (@SulomeAnderson) 1 Σεπτεμβρίου 2018

Μάλιστα, είπε συγγνώμη και για το αστείο που έκανε όταν διάβασε το όνομά της όταν το παρομοίασε με φαγητό από το μενού του Taco Bell.