Τo Ντιτρόιτ γέμισε με ροζ Κάντιλακ που... συνόδευσαν την Αρίθα Φράκλιν (vid)

«Πάμε βόλτα στον αυτοκινητόδρομο της αγάπης με τη ροζ μου Κάντιλακ», τραγουδά η Αρίθα Φράνκλιν στο κομμάτι «freeway of Love» το 1985. Kατά την τελετή της κηδείας της 103 ροζ Κάντιλακ συνόδευσαν τη σορό της στο ναό Greater Grace στο Ντιτρόιτ.

Φίλοι και συγγενείς της Βασίλισσας της Σόουλ συγκεντρώθηκαν στο Ντιτρόιτ για να αποχαιρετίσουν την Αρίθα Φράνκλιν, που πέθανε στις 16 Αυγούστου, σε ηλικία 76 ετών, σε μια τελετή – υπερπαραγωγή.

Πηγή: reader.gr

Parade of pink @Cadillac vehicles arriving for #QueenOfSoul #ArethaFranklinFuneral in Detroit. Most are @MaryKay reps but there are also antique Caddy’s and they are here from across the country. @nbc25fox66 pic.twitter.com/upLKmoo4QS

— Mike Woolfolk (@mikewoolfolk) 31 Αυγούστου 2018