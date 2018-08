Το Ντιτρόιτ αποχαιρέτησε την Αρίθα Φράνκλιν με μια τελετή γεμάτη με μουσική και αναμνήσεις (vids)

Η «Βασίλισσα της Σόουλ» πέθανε στις 16 Αυγούστου σε ηλικία 76 ετών, μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Μολονότι η τελετή ήταν κλειστή για το ευρύ κοινό, πάρα πολλοί θαυμαστές της είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον ναό, κάτω από τον καυτό ήλιο, φορώντας μπλουζάκια με τυπωμένο το πρόσωπό της, για να την τιμήσουν.

«Είναι το είδωλό μου, την αγαπώ, λατρεύω τη μουσική της», είπε η 46χρονη Ουγκότσι Κουίν από την Ιντιάνα.

Speaking at #ArethaFranklinFuneral, Reverend Al Sharpton says Trump should learn the meaning of 'respect'. https://t.co/ucb3kmKm6O pic.twitter.com/WsFPmZrXkG — USA TODAY (@USATODAY) 31 Αυγούστου 2018

«Είναι η βασίλισσα της πόλης μας», σχολίασε μια νοσηλεύτρια, η Πατ Μπιλς.

Η εκκλησία Γκρέιτερ Γκρέις Τεμπλ, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση, ήταν διακοσμημένη με πελώρια μπουκέτα από λεβάντες και ροζ και άσπρα τριαντάφυλλα. Η αστυνομία είχε κλείσει πολλούς δρόμους, ένα ελικόπτερο ίπτατο από πάνω ενώ πολλοί έφιπποι αστυνομικοί είχαν αναλάβει την ασφάλεια της περιοχής.

Η τελετή αναμεταδιδόταν από μια τεράστια γιγαντοοθόνη που είχε τοποθετηθεί σε ένα κοντινό πρατήριο καυσίμων.

Al Sharpton speaking at Aretha Franklin's funeral: “When word went out that Ms. Franklin passed, Trump said she used to work for me. No, she used to perform for you. She worked for us." #ArethaFranklinFuneral #ArethaHomeGoing pic.twitter.com/TTyB2UXyUm — Greg Hogben (@MyDaughtersArmy) 31 Αυγούστου 2018

Η εκκλησία δονείτο από τη γκόσπελ μουσική και οι παρευρισκόμενοι φρόντισαν να τιμήσουν την Φράνκλιν με τον τρόπο που της έπρεπε: τραγουδώντας και χτυπώντας παλαμάκια. "Εμπρός λοιπόν, εδώ τελείται λειτουργία, υψώστε τη φωνή σας" κάλεσε το πλήθος ο επίσκοπος Τσαρλς Έλις Γ΄ενώ η χορωδία και η ορχήστρα έπαιζαν όλο και πιο δυνατά πίσω του. Με τη χορωδία ένωσαν τις φωνές τους και πολλοί γνωστοί τραγουδιστές, όπως η Τσάκα Καν, η Αριάνα Γκράντε, η Τζένιφερ Χάντσον που θα υποδυθεί την Φράνκλιν στον κινηματογράφο, ο στενός φίλος και συνεργάτης της Στίβι Γουόντερ, ο Σμόκι Ρόμπινσον και πολλοί άλλοι.

Στο βήμα ανέβηκαν οι αγωνιστές για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών Τζέσε Τζάκσον και Αλ Σάρπτον για να θυμίσουν τη συμβολή της Αρίθα Φράνκλιν στο κίνημα, τη δεκαετία του 1960. Ο Σάρπτον την αποκάλεσε μάλιστα "σάουντρακ" του κινήματος με τα τραγούδια της όπως το θρυλικό Respect. «Ήταν μια μαύρη γυναίκα στον κόσμο των λευκών ανδρών», είπε χαρακτηριστικά.

Επικήδειους εκφώνησαν ο Μπιλ Κλίντον και ο Σμόκι Ρόμπινσον.

«Είχε τη φωνή μιας γενιάς, ίσως τη φωνή του αιώνα» είπε ο πρώην πρόεδρος, λέγοντας ότι και ο ίδιος ήταν «γκρούπι» της Φράνκλιν πολύ πριν αναλάβει προεδρικά καθήκοντα. Κλείνοντας την ομιλία του, κράτησε το μικρόφωνο κοντά στο κινητό τηλέφωνό του για να ακουστεί από τα μεγάφωνα της εκκλησίας το χιτ "Think" της Φράνκλιν.

Funny moment during the #ArethaFranklinFuneral: Bishop Ellis tells @ArianaGrande when he saw her on the program he thought "it was a new something at Taco Bell." pic.twitter.com/Sxgh8Nnt9n — Local 4 WDIV Detroit (@Local4News) 31 Αυγούστου 2018

Η Αρίθα Φράνκλιν είχε εξελιχθεί σε «θεσμό» για τις ΗΠΑ: τραγούδησε στην τελετή ορκωμοσίας τριών Δημοκρατικών προέδρων –του Τζίμι Κάρτερ, του Μπιλ Κλίντον και του Μπαράκ Ομπάμα και τιμήθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Τζορτζ Ου. Μπους το 2005. Συλλυπητήρια μηνύματα του Μπους και του Ομπάμα διαβάστηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής.

Ο Μπιλ Κλίντον μπήκε στην εκκλησία συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Χίλαρι, καταχειροκροτούμενος από το πλήθος και στάθηκε για λίγα λεπτά σιωπηλός δίπλα στο ανοιχτό φέρετρο, πριν ξεκινήσει η τελετή.

Ο δήμαρχος του Ντιτρόιτ Μάικ Ντάγκαν ανακοίνωσε στην τελετή ότι σκοπεύει να μετονομάσει το Σέιν Παρκ σε «Αρίθα Φράνκλιν» προς τιμή της.

Πολλές ροζ Κάντιλακ –για να θυμίζουν το πασίγνωστο τραγούδι Freeway of Love της Φράνκλιν – ήταν σταθμευμένες έξω από την εκκλησία για να ακολουθήσουν το φέρετρο μέχρι το Κοιμητήριο Γούντλοουν όπου θα ενταφιαστεί η ντίβα, δίπλα στον πατέρα και τα αδέλφια της.