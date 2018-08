Η Αριάνα Γκράντε τραγουδούσε στην κηδεία της Αρίθα Φράκλιν και ο Κλίντον έκανε.... στενό μαρκάρισμα (vid)

Η Αριάνα Γκράντε λάτρευε την Αρίθα Φράκλιν και πάντα δήλωνε τον θαυμασμό που έχει για το πρόσωπό της. Έτσι, η οικογένεια της «Βασίλισσας της soul» ζήτησε από την 25χρονη τραγουδίστρια να τραγουδήσει στην κηδεία της.

Εκείνη επέλεξε ένα μαύρο κοντό φόρεμα για να ερμήνευσε το «Nature Woman», ωστόσο όλοι στάθηκαν στον τρόπο που την κοιτούσε ο Μπιλ Κλίντον!

Gross... Watch Bill Clinton look Ariana Grande up and down when she sings at #ArethaFranklinFuneral and try not to throw up in your mouth. pic.twitter.com/aXQvcBmW2Y

— Tim Young (@TimRunsHisMouth) 31 Αυγούστου 2018