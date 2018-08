Δύσκολες ώρες για την «βασίλισσα της σόουλ», Αρίθα Φράνκλιν (vid)

Σοβαρά προβλήματα υγείας αντιμετωπίζει η Αρίθα Φράνκλιν, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του, Showbiz 411, ο δημοσιογράφος και φίλος της οικογένειας της τραγουδίστριας Ρότζερ Φρίντμαν.

«Είναι σοβαρά άρρωστη στο Ντιτρόιτ. Γύρω της βρίσκεται η οικογένειά της και οι κοντινοί της άνθρωποι. Οι οικογένεια ζητάει τις προσευχές και τον σεβασμό σας στις ιδιωτικές αυτές στιγμές».

H «Βασίλισσα της Σόουλ», όπως δικαίως αποκαλείται, έχει κερδίσει 20 βραβεία Γκράμι. Μάλιστα στο διάστημα 1968-1975, όταν κέρδισε έξι συνεχόμενα βραβεία, η κατηγορία «Καλύτερη Γυναικεία R&B Φωνητική Ερμηνεία» πήρε το παρατσούκλι «Το Βραβείο της Αρίθα».

Ήταν η εποχή των μεγάλων επιτυχιών «Respect» (1967) και «I Say a Little Prayer». Έχει πουλήσει πάνω από 75 εκατ. δίσκους και το 1987 έγινε η πρώτη γυναίκα που μπήκε στο Rock N' Roll Hall of Fame.

