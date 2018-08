Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ετοιμάζει βιβλίο

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής βραβευμένος με Grammy έχει στα σκαριά την έκδοση ενός βιβλίου, το οποίο θα κυκλοφορήσει το Φθινόπωρο, όπως ανακοινώθηκε από το Harper Design. To «Hindsight & All the Things I Can't See in Front of Me», όπως τιτλοφορείται το βιβλίο, θα περιλαμβάνει φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο καθώς και «ανέκδοτες σκέψεις και παρατηρήσεις» του καλλιτέχνη.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου και γράφτηκε από την Σάντρα Μαρκ, ενώ σχεδιάστηκε από τον γραφίστα Μίχαελ Μπιέρουτ. Ο Τίμπερλεϊκ δήλωσε ότι το βιβλίο θα αναδείξει μερικούς από τους «σημαντικούς ανθρώπους και τα μέρη» που σημάδεψαν την καριέρα του. Είπε επίσης, σύμφωνα με το Page Six, ότι θα περιλαμβάνει αφιέρωμα στη σύζυγό του και ηθοποιό Τζέσικα Μπίελ και τον 3χρονο γιο τους Σίλας.

Σύμφωνα με το Harper, ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει τα πάντα από τα χρόνια του με το συγκρότημα N Sync αλλά και τις εμφανίσεις του στο σόου «Saturday Night Live».

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ