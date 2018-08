Νεκρό το διάσημο μοντέλο «Zombie Boy» (pic)

Νεκρός στο διαμέρισμά του στο Μόντρεαλ βρέθηκε ο Rick Genest, o οποίος είναι γνωστός ως «Zombie Boy» λόγω των πολλών τατουάζ που έχει και τον κάνουν να μοιάζει με σκελετό.

Οι πρώτες πληροφορίες που έρχονται από τον Καναδά αναφέρουν οτι ο 33χρονος, 6 μέρες μετά τα γενέθλιά του, έβαλε ο ίδιος τέλος στην ζωή του, αυτοκτονώντας.

Το πασίγνωστο μοντέλο είχε γίνει γνωστό χάρη στην συμμετοχή του, το 2011, στο «Born this way» της Lady Gaga, με την τραγουδίστρια να στέλνει μήνυμα κατά της κατάθλιψης στο Twitter...

«Πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά για να αλλάξουμε την νοοτροπία μας, να φέρουμε την ψυχική υγεία στο προσκήλιο και να απαλείψουμε το στίγμα που μας εμποδίζει να μιλάμε για αυτή. Εάν υποφέρεις, κάλεσε σήμερα κιόλας έναν φίλο ή έναν συγγενή. Πρέπει να σώσουμε ο ένας τον άλλον», έγραψε η ποπ σταρ στην ανάρτησή της.

Science tells us that it takes 21 days to form a habit, if you are suffering from Mental Health issue I beckon for today to be your first day or a continuation of the work you’ve been doing. Reach out if you’re in pain, and if you know someone who is, reach out to them too. pic.twitter.com/4pVR5xyoH6

— Lady Gaga (@ladygaga) August 3, 2018