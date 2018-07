Η Θεσσαλονικιά καλλονή που είναι κολλητή της Kylie Jenner (pics & vids)

«Σε 10 χρόνια ελπίζω να ασχολούμαι με το μόντελινγκ και να δουλεύω στη βιομηχανία του θεάματος» δήλωνε, το 2014, σε συνέντευξή της η Αναστασία Καρανικολάου, η καλλονή από τη Θεσσαλονίκη που ξεχωρίζει στην Αμερική και κοσμεί τα εξώφυλλα περιοδικών.

Γεννημένη στις 9 Ιουνίου του 1997 στην Καλιφόρνια, από Έλληνες γονείς, η Αναστασία μεγάλωσε και ζει μόνιμα εκεί. Η φιλία της με την Κάιλι Τζένερ, τη μικρότερη αδερφή της οικογένειας Καρντάσιαν, που ξεκίνησε από το σχολείο και μετρά 8 χρόνια, την έκανε αναγνωρίσιμη και της έδωσε το εισιτήριο για μία θέση στον κόσμο της σόουμπιζ.

Η ίδια, λατρεύοντας τις κάμερες, τις κοσμικές εμφανίσεις και φυσικά την κολλητή της φίλη Κάιλι, δεν παραλείπει να εμφανίζεται σε επεισόδια του ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians» και να απολαμβάνει μαζί της χλιδάτες διακοπές και ξέφρενη ζωή στα πιο glamorous μέρη!

Μάλιστα, η ξανθιά περσόνα σε συνέντευξή της για την Κάιλι έχει παραδεχτεί: «Είναι η πιο πιστή φίλη στη ζωή μου. Νιώθω ότι χωρίς εκείνη, δεν θα ήμουν το άτομο που είμαι σήμερα». Με τη σειρά της η Κάιλι Τζένερ, μέσα από φωτογραφίες της και κοινές τους εμφανίσεις, φροντίζει ο κόσμος να μάθει την 21χρονη Αναστασία… και τα έχει καταφέρει.

Ο προσωπικός λογαριασμός της Stassiebaby, όπως είναι το ψευδώνυμό της, ξεπερνά τους 3.000.000 followers, ενώ εκτιμάται ότι κερδίζει πάνω από 5.000 δολάρια, για κάθε ανάρτηση που αφορά την προώθηση κάποιου προϊόντος.

Η ίδια έχει και δικό της κανάλι στο YouTube, στο οποίο ασχολείται με θέματα μόδας και ομορφιάς, καθώς είναι δύο τομείς που την ενδιαφέρουν πολύ. Κι ενώ η επαγγελματική της πορεία παραμένει άγνωστη, το μόνο βέβαιο είναι ότι έχει βρει το κλειδί της επιτυχίας και των χρημάτων που δεν είναι άλλο από το όνομα της Κάιλι Τζένερ!

