Η αγκαλιά της Βάνας Μπάρμπα με τον Αλέκο Φλαμπουράρη (pic)

Προσπαθώντας να αναδείξουμε τη συναυλία που διοργανώσαμε στο Καστελόριζο υπό την αιγιδα του υπουργειου Ναυτιλίας και του Τομέα Πολιτισμού της Γλυφαδας με τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη Σταυρο Ξαρχάκο. Στοχος μας να δείξουμε την ασφάλεια και την ομορφιά των ακριτικων μας νησιών. Ευχαριστούμε θερμά τον υπουργό κύριο Φλαμπουραρη για την βοήθεια του . Έτσι τον Σεπτέμβρη θα επαναλάβουμε την ίδια συναυλία στην Γαύδο, Χάλκη και Κάρπαθο. Ο πολιτισμός και η τέχνη είναι. ..... ΔΡΟΜΟΣ.

A post shared by Vana Barba (@vanabarba_official) on Jun 26, 2018 at 8:42am PDT