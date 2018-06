Ο Τραμπ απαντά στον Ντε Νίρο: «Τα έχει χάσει από το πολύ ξύλο» (pic & vid)

Δύο ημέρες μετά το ξέσπασμα του Ντε Νίρο, ο οποίος εξύβρισε επί σκηνής τον Τραμπ, ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως είδε το επίμαχο απόσπασμα και πρόσθεσε πως «στ' αλήθεια πιστεύω ότι τα έχει χάσει από τις μπουνιές» που έχει δεχθεί--προφανώς αναφερόταν στην ταινία Οργισμένο Είδωλο (Raging Bull, 1980, σε σκηνοθεσία του Μάρτιν Σκορτσέζε), στην οποία ο ηθοποιός υποδύεται τον αυτοκαταστροφικό πυγμάχο Τζέικ ΛαΜότα.

