"F#ck Trump": Ο Ντε Νίρο έβρισε δημόσια τον Τραμπ κατά τη διάρκεια απονομής των βραβείων Τόνι (vids)

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι γνωστός για την αντιπάθεια που τρέφει για τον Πλανητάρχη και την πολιτική που ο τελευταίος ακολουθεί σε μια σειρά από ζητήματα κι αυτό βγαίνει προς τα έξω...

Κατά το παρελθόν ο 75χρονος οσκαρικός ηθοποιός έχει εκφραστεί με τα χειρότερα λόγια για το ποιόν του Ντόναλντ Τραμπ, όμως αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια της απονομής των κινημα;τογραφικών βραβείων Τόνυ στη Νέα Υόρκη ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ο Ντε Νίρο κλήθηκε στο βήμα ώστε να παραδώσει ένα από τα βραβεία, ξεκίνησε την ομιλία του με την φράση "F#ck Trump", προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού και χειροκροτημάτων στην αίθουσα της απονομής αλλά κι ένα παρατεταμένο standing ovation από τους εκατοντάδες παρευρισκόμενους, που δεν φάνηκαν διόλου ενοχλημένοι από την υβριστική αναφορά του παγκσμίου φήμης ηθοποιού.

Robert De Niro's hatred for Trump is one of the funniest things in the world

(Shoutout Australia for not censoring curse words on television)pic.twitter.com/pTla4xXeVM

— Robbie Fox (@RobbieBarstool) June 11, 2018