Το PornHub έβγαλε κάλτσα χεριού για όσους αυτοϊκανοποιούνται (pic & vid)

Οτι το PornHub είναι έτη φωτός μπροστά από την εποχή του, είναι δεδομένο και το γνωρίζουμε. Απλά οι υπεύθυνοι και ειδικά το τμήμα marketing φροντίζουν να τρυπάνε το... ταβάνι με τα νέα προϊόντα που λανσάρουν.

Άλλα είναι χρήσιμα, ενώ άλλα κάνουν ντόρο μόνο και μόνο επειδή μία ιδέα που είχε κάποιος υλοποιήθηκε. Όπως για παράδειγμα οι κάλτσες που έχει θέσει σε κυκλοφορία τις τελευταίες ημέρες.

«ΟΚ», μπορεί να πει κάποιος, «κάλτσες είναι, τί το περίεργο μπορεί να έχουν» και δεν θα έχει άδικο. Το ίδιο σκεφτήκαμε και εμείς πριν δούμε το παρακάτω video που συνοδεύει το προϊόν για το οποίο μιλάμε.

Προσοχή, το... μυστικό κρύβεται στο τελευταία δευτερόλεπτά του. Για δείτε...

Ε ναι λοιπόν είναι αυτό που κατάλαβες. Εκτός από την κλασσική χρήση, οι συγκεκριμένες που βγαίνουν σε ένα μέγεθος, κυκλοφορούν με τα πρόσωπα της Asa Akira, της Madison Ivy και του Jonny Sinns και κοστίζουν 18 δολάρια, είναι για τις πολύ προσωπικές στιγμές.

Τις στιγμές της αυτοϊκανοποίησης, προκειμένου να μπορέσει να τις απολαύσει κάποιος μέχρι την τελευταία... στιγμή!



Για αυτό και η περιγραφή που συνοδεύει το video αναφέρει...

You may go solo, but you come hard. And you give it your all until the very last drop. That’s why you need the gear for the streets and the skeets. Introducing Pornhub Socks: The first pro apparel for your feet and your hands. You are your hardest contender...so #BEATYOURSELF