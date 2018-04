Αυτό το video του Anthony Hopkins προβλήθηκε 7 εκατομμύρια φορές σε 48 ώρες (vid)

Έχοντας φτάσει 80 ετών και με αρκετά βραβεία στο ενεργητικό του, θα περίμενε κανείς πως ο Anthony Hopkins θα είχε αποσυρθεί από την δημοσιότητα και θα απολάμβανε σε ένα τεράστιο σπίτι στην εξοχή, την οικογένειά του και την ηρεμία.

Λάθος... Ο πασίγνωστος ηθοποιός δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, καθώς ακόμη και σε αυτή την ηλικία ξέρει πως να κάνει το κοινό να υποκλίνεται μπροστά στο ταλέντο του.

Δείτε για παράδειγμα το video που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter την Κυριακή και το οποίο σε λιγότερο από 48 ώρες, έχει προβληθεί 7 εκατομμύρια φορές!

Στο σχόλιο αναφέρει: «Αυτό συμβαίνει όταν είσαι όλο δουλειά και καθόλου παιχνίδι»

This is what happens when you’re all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) 22 Απριλίου 2018