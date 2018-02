Στα «τάρταρα» η μετοχή του Snapchat μετά την «χυλόπιτα» της Κάιλι Τζένερ (pics)

H μητρική εταιρία του Snapchat έχασε χθες 1,3 δισεκατομμύριο δολάρια (1,05 δισεκ. ευρώ) μετά το μήνυμα στο Twitter της αμερικανίδας σταρ του τηλερίαλιτι Κάιλι Τζένερ στο οποίο έγραφε ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τη δωρεάν εφαρμογή ανταλλαγής φωτογραφιών και βίντεο.

«Υπάρχουν και άλλοι που δεν ανοίγουν πια το Snapchat; Ή είμαι μόνο εγώ..., είναι τόσο λυπηρό», έγραψε η 20χρονη επιχειρηματίας, μοντέλο, κοσμική Καλιφορνέζα και προσωπικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οποία έχει περισσότερα από 24,5 εκατομμύρια ακολούθους στο λογαριασμό της στο Twitter.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.

— Kylie Jenner (@KylieJenner) 21 Φεβρουαρίου 2018