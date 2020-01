Επίθεση με ρουκέτες κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη! (vids)

Συναγερμός έχει σημάνει στην αμερικανική πρεσβεία της Βαγδάτης, μετά από δύο ισχυρές εκρήξεις από επιθέσεις με ρουκέτες, σε κοντινή απόσταση από το κτίριο!

Όπως αναφέρει η Daily Sabah, οι επιθέσεις σημειώθηκαν στην Πράσινη Ζώνη και οι εκρήξεις είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος, που οδηγεί προς την πρεσβεία.

Άλλες δύο εκρήξεις, δε, έγιναν λίγη ώρα αργότερα και είχαν ως στόχο την αεροπορική βάση Μπάλαντ, 65 χιλιόμετρα βόρεια της ιρακινής πρωτεύουσας, όπου στρατοπεδεύουν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

#BREAKING Numerous U.S. helicopters in the air over Baghdad, Iraq. Sky News reporter: Rocket hits Baghdad's Green Zone. Entrance to the U.S. Embassy closed. pic.twitter.com/vHVwADTjQW

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την επίθεση κοντά στην αμερικανική πρεσβεία φαίνεται πως δεν υπάρχουν μεν τραυματίες ή θύματα μεταξύ του προσωπικού της πρεσβείας, ωστόσο πέντε Ιρακινοί πολίτες έχουν τραυματιστεί στη συνοικία Τζαντρίγια.

Αμέσως μετά τις εκρήξεις στην ιρακινή πρωτεύουσα, «σηκώθηκαν» δεκάδες ελικόπτερα...

Θυμίζουμε, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μυρίζει... μπαρούτι μετά την εκτέλεση του Ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, του οποίου η κηδεία έγινε νωρίτερα, το Σάββατο, σε κλίμα οργής.

Video from the scene of the rocket attack in #Baghdad. Which is reported to have injured 3 Iraqi civilians pic.twitter.com/A7RhqXVWke

— Intel Air & Sea (@air_intel) January 4, 2020