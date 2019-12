Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι το «Πρόσωπο της Χρονιάς 2019» του περιοδικού TIME

Η Γκρέτα Ερνμαν Τούνμπεργκ, έχει γεννηθεί στις 3 Ιανουαρίου 2003, είναι Σουηδή ακτιβίστρια που εργάζεται με σκοπό τη καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή.

Έχει χαρακτηριστεί υπόδειγμα του παγκόσμιου ακτιβισμού των νέων και σύμβολο οικολογικής συνείδησης.

Η 16χρονη έγινε γνωστή τον Αύγουστο του 2018 μετά την επαναλαμβανόμενη διαμαρτυρία της για το κλίμα έξω από το σουηδικό κοινοβούλιο στη Στοκχόλμη.

Τον Νοέμβριο του 2018 μίλησε στο TEDxStockholm, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους αποτέλεσε βασικό ομιλητή στη Διάσκεψη Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και τον Ιανουάριο του 2019 στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Μάρτιο του 2019, τρία μέλη της Νορβηγικής βουλής και δύο της σουηδικής βουλής την πρότειναν για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Επίσης, τον Αύγουστο του 2019 ανακοίνωσε το εγχείρημα ενός υπερατλαντικού ταξιδιού από το Πλίμουθ στη Νέα Υόρκη με ιστιοφόρο μηδενικών εκπομπών ρύπων.

“For sounding the alarm about humanity’s predatory relationship with the only home we have ... for showing us all what it might look like when a new generation leads, Greta Thunberg is TIME’s 2019 Person of the Year” #TIMEPOY https://t.co/UQbiadaVqL pic.twitter.com/RCN3mOY9X4

— Edward Felsenthal (@efelsenthal) December 11, 2019