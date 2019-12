Δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση 13.700 ευρώ σε γυναίκα που είχε συλληφθεί επειδή δεν κρατιόταν σε κυλιόμενες σκάλες (pics)

Η Καναδή Bela Kosoian συνελήφθη το 2009 και της επιβλήθηκε πρόστιμο 420 δολαρίων (περίπου 287 ευρώ).

Παρότι, ωστόσο, απαλλάχθηκε των κατηγοριών, αποφάσισε να κάνει μήνυση στην εταιρία μεταφορών, στην πόλη, επίσης, όπου βρίσκεται ο σταθμός του μετρό, αλλά και στον αστυνομικό που τη συνέλαβε, αξιώνοντας, συνολικά, 69.000 δολάρια, περίπου, δηλαδή, 47.000 ευρώ!

Ten years after Bela Kosoian was detained, handcuffed and fined after refusing to hold the handrail of a Montreal escalator, the Supreme Court of Canada ruled that police officers acted unreasonably when they ordered her to do so. https://t.co/CMJtT4eD52

— Hamilton Spectator (@TheSpec) November 29, 2019