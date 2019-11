Οι μονόκεροι υπήρξαν, έζησαν μαζί με τον άνθρωπο και ήταν πιο κουλ από τη μυθική βερσιόν τους (pics)

Όλοι οι ρινόκεροι είναι μονόκεροι.

Απλά δεν είναι λευκοί και μαγικοί, όπως μας λένε οι μύθοι ότι μοιάζουν.

Αυτά τα εκπληκτικά θηλαστικά, αντί για... ουράνια τόξα και μαγεία, έχουν τρομερούς μύες και μια κερατινοποιημένη θωράκιση στο σώμα τους, που τα προστατεύει -και τα κάνει να μοιάζουν λίγο με τανκς.

Οι ρινόκεροι δεν είναι οι μόνοι μονόκεροι, ωστόσο, που έχει «δει» ο άνθρωπος.

Διότι, κάποτε ζούσε ένας αληθινά «μαγικός» μονόκερος: Ο μονόκερος της Σιβηρίας!

The Giant Siberian Unicorn walked the Eurasian steppes. The giant beast was wiped out for good, leaving only legends behind. pic.twitter.com/rVYKcwu3XL

— Shaped by Truth (@ShapedByTruth) November 22, 2019