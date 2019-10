Ινδός δείχνει το διαβατήριό του και ισχυρίζεται πως έχει γεννηθεί το 1896 (pics & vids)

Εν ολίγοις, αν λέει αλήθεια, τότε ο Σουάμι Σιβανάντα είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος σε ηλικία άνθρωπος του πλανήτη, καθώς διανύει το 123ο έτος της ζωής του!

Για να το θέσουμε διαφορετικά, όταν γεννήθηκε, βασίλευε ακόμη η βασίλισσα Βικτόρια -που πέθανε, για την ιστορία, το 1901. Άρα την... πρόλαβε και μια πενταετία.

A passenger’s passport caused stir with immigration officers at Abu Dhabi International Airport after it disclosed that the man’s age was 124

The passport claimed that Swami Sivananda was born in #Kolkata in the West Bengal state of India on August 8 1896https://t.co/smmeu8X2wb pic.twitter.com/KDjFm2qvdV — fairy queen (@akri2000) October 7, 2019

"I just want people to be happy, healthy and peaceful." At 124 years old, could Swami Sivananda from Behala, India be the world's oldest living person?!https://t.co/G3qpyvBVc2 — The Abbeyfield Society (@TheAbbeyfield) October 8, 2019

Ο κος Σιβανάντα είναι από την πόλη Μπεχάλα της Ινδίας και τον μεγάλωσε ένας πνευματικός γκουρού. Αποδίδει την απίστευτη μακροζωία του στη γιόγκα, στην κατανάλωση φαγητού χωρίς μπαχαρικά και στο γεγονός ότι παρέμεινε άγαμος. Φαντάζεστε 123 χρόνια χωρίς νοστιμάδα και σεξ; Αξίζει;

Ο εν λόγω... μαθουσάλας, λοιπόν, ταξίδευε από την Καλκούτα στο Λονδίνο μέσω μιας ενδιάμεσης στάσης στο αεροδρόμιο του Αμπού Ντάμπι. Εκεί, το προσωπικό ανακάλυψε το διαβατήριό του και με -απίστευτη- έκπληξη διαπίστωσε πως έχει δηλωθεί ότι γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα το 1896!

Βέβαια, να σημειώσουμε πως δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το αν η ημερομηνία είναι αληθής, καθώς τα μόνα αρχεία της γέννησης του κου Σιβανάντα προέρχονται από τα αρχεία ναών (τα οποία δεν είναι πάντα ακριβή), ενώ εγκαταλείφθηκε από την οικογένειά του όταν πέθαναν οι γονείς του.

Από την άλλη, ωστόσο, αν το διαβατήριο είναι σωστό, τότε ο κος Σιβανάντα είναι ο γηραιότερος άνθρωπος που έζησε ποτέ!

Μέχρι σήμερα, το γηραιότερο άτομο που έζησε ποτέ ήταν μια Γαλλίδα ονόματι Jeanne Calment, που πέθανε το 1997 σε ηλικία 122 ετών και 164 ημερών.

Παρότι είναι δύσκολο να εξακριβωθεί αν, πράγματι, λέει αλήθεια, ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να μπει στο Βιβλίο Γκίνες.

Όπως λέει ο ίδιος, «η πειθαρχία είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να πετύχει τα πάντα με πειθαρχία στις διατροφικές του συνήθειες, στην άσκηση και στις σεξουαλικές επιθυμίες».

Και προσθέτει: «Επειδή γεννήθηκα μέσα στη φτώχεια, δεν είχα ποτέ πολλές απαιτήσεις από τη ζωή. Σήμερα, οι άνθρωποι είναι δυσαρεστημένοι, ανθυγιεινοί και έχουν γίνει ανέντιμοι, κάτι που με ενοχλεί πολύ. Θέλω απλώς οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι, υγιείς και ειρηνικοί».

Ανεξάρτητα από το αν θα μπει στο Βιβλίο Γκίνες, ο κος Σιβανάντα εξακολουθεί να είναι κάτι σαν τοπικός... celebrity. Ταξιδεύει, άλλωστε, σε όλη την Ινδία, δίνοντας συνεντεύξεις στον Τύπο, αλλά και διαλέξεις για τη ζωή του. Οι άνθρωποι συρρέουν για να τον δουν και να προσπαθήσουν να καταλάβουν το μυστικό της μακροζωίας του.

Σκέτο κοτόπουλο, καστανό ψωμί, και αποχή από το σεξ η συμβουλή του.