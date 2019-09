Γονείς κακοποίησαν μέχρι θανάτου το 8χρονο παιδί τους, το έριξαν από το παράθυρο

Ένα 8χρονο παιδί βρήκε τραγικό θάνατο από τους ίδιους του τους γονείς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μαρτυρίες, το παιδί το χτυπούσαν συχνά οι γονείς του. Το αγόρι που ονομαζόταν Αντόνιο, σκοτώθηκε στις 23 Αυγούστου, πέφτοντας από το παράθυρο τους διαμερίσματός τους στον 9ο όροφο.

Όπως αναφέρουν οι γείτονες, οι γονείς του Αντόνιο του φώναζαν λίγο πριν πέσει από το παράθυρο και προσπάθησαν να το χτυπήσουν ξανά σκίζοντάς του τα ρούχα του.

Ο Ζάνα, που ζει κάτω από την οικογένεια, είπε ότι άκουσε έναν ήχο, στη συνέχεια ακολούθησε σιωπή και έπειτα τα γρήγορα βήματα του παιδιού.

«Πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα και υπήρξε εκείνη η τρομακτική θλίψη όταν ένα σώμα πέφτει στο έδαφος», πρόσθεσε. «Κοίταξα έξω από το παράθυρο της κουζίνας μου και είδα το αγόρι πεσμένο κάτω. Κάλεσα ένα ασθενοφόρο και την αστυνομία».

Ο Αντρέι, ένας από τους γείτονες της οικογένειας, δήλωσε: «Είδα την οικογένεια να πηγαίνει επάνω στο σπίτι τους. Δέκα λεπτά αργότερα το παιδί έπεσε από το παράθυρο».

Οι ιατροδικαστές είπαν ότι έπεσε πρώτα με το κεφάλι. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα εναντίον των γονιών.

Οι ύποπτοι ομολόγησαν ότι χτύπησαν τον γιο τους την ημέρα που πέθανε και είπαν ότι «πήδηξε έξω από το παράθυρο του δωματίου αμέσως μετά τον καυγά».

Μετά από την κατάθεση, το ζευγάρι έφυγε από το νοικιασμένο διαμέρισμα και εγκατέλειψε την πόλη. Η αστυνομία προσπαθεί να τους εντοπίσει.

Οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν μέχρι πέντε χρόνια φυλάκισης εάν κριθούν ένοχοι.

Η ψυχολόγος Zoya Pershyna πρόσθεσε: «Ο Αντόνιο με επισκέφθηκε για συμβουλευτική αρκετές φορές αλλά σταμάτησε να έρχεται».

Boy, eight, jumps to death from his apartment on the ninth floor in Ukraine https://t.co/LX9VhsWQMS pic.twitter.com/XTVXeWkrpd

— WhatsNew2Day (@whats_new_2day) September 19, 2019