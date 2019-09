Στριπτιτζάδικο θα διπλασίαζε το μπάτζετ ομάδας, αλλά η συμφωνία ακυρώθηκε (pics & vid)

Χωρίς βασικό χορηγό έμεινε μία ομάδα ράγκμπι στην Αγγλία, εξαιτίας των αντιδράσεων που υπήρξαν από μεγάλη μερίδα των φιλάθλων της.

Η Worthing που εδρεύει στο Σάσεξ, είχε έρθει σε συμφωνία από τον Μάιο με το «Platinum Lace Brighton» που φημίζεται ως ένα από τα καλύτερα strip clubs στο Νησί, δίνοντας μάλιστα την υπόσχεση πως θα διπλασίαζε το μπάτζετ του συλλόγου στα γυναικεία τμήματα.



Pour it up, pour it up #ChampagneMondays = 50% OFF CHAMPAGNE @Bunnyy_ox & Candy pic.twitter.com/EiXmHCB6Ob

Ωστόσο, η είδηση αυτή δεν έγινε δεκτή και με τόσο ικανοποίηση από τον κόσμο...



«Είναι γελοίο αυτό. Με κάνει να αποθαρρύνω οποιωνδήποτε θελήσει να παίξει ράγκμπι σε εσάς», ήταν ένα από τα πολλά σχόλια που γράφτηκαν στα social media της ομάδας.



«Ζυγίζοντας» τις αντιδράσεις λοιπόν, οι υπεύθυνοι της ομάδας εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιούσαν πως η συμφωνία ακυρώθηκε.

To our members who have read and commented on a new sponsor, Platinum Lace, we would inform you that we have reviewed the association and withdrawn from the agreement.

To all that have commented on our recent announcement, we thank you for your interest in following Worthing RFC

— Worthing RFC (@WorthingRFC) August 31, 2019