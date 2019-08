Το πρώτο ανθρωποειδές ρωσικό ρομπότ έφτασε με επιτυχία στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (pics & vid)

Μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια πρόσδεσης με τον ISS, και μετά την μετακίνηση σε άλλη υπομονάδα του σκάφους Soyuz που είχε ήδη προσδεθεί, η κάψουλα Soyuz MS-14 προσδέθηκε με επιτυχία κατά τη δεύτερη απόπειρα.

Το ρομπότ Φιόντορ απολογήθηκε για την καθυστέρηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, γράφοντας: «Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Έπεσα σε κίνηση. Είμαι έτοιμος να συνεχίσω το έργο».

Σχολιαστής από τη NASA δήλωσε πως η δεύτερη προσπάθεια πρόσδεσης υπήρξε εξαιρετική.

Russia for the first time launched into space the humanoid robot "#Fedor". During the launch of the Soyuz-2.1a rocket, he said: “Let's go!”, Repeating the legendary phrase of the 1st man in space Yuri Gagarin. Fedor will reach the ISS on August 24 and will stay there for 17 days pic.twitter.com/lfoBGa1u9Y

