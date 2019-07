Τελικά οι μαγικές φωτογραφίες από το ναό στο Μπαλί, αποδείχθηκε πως ήταν ψέμα (pics)

No filter needed (other than to credit the man with the mirror) #travelwanker . . . #bali #indonesia #gatesofheaven #sarong #volcano #gatesofheavenbali #temple #lempuyangtemple #nofilter #perfect #beautiful #picoftheday #travelphotography #travelling #travelgram #travelblogger #exploring #baliindonesia #instagood

A post shared by Ana S (@st.ana93) on Jun 25, 2019 at 2:30am PDT