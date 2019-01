Οίκος νυφικών έφτιαξε βιτρίνα με νύφη σε αναπηρικό αμαξίδιο (pics)

Η πρωτοβουλία αυτή των υπεύθυνων του καταστήματος είχε ως στόχο την προσπάθεια ευαισθητοποίησης κι άλλων καταστηματαρχών στην Βρετανία, ώστε να αρχίσουν κι εκείνοι με την σειρά τους ανάλογες κινήσεις με σκοπό οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα και δυσκολίες να είναι σε θέση να αισθανθούν άνετα και κυρίως ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους συμπολίτες τους.

Η δημοσιοποίηση της πρωτοβουλίας ανήκει στην Μπεθ Ουίλσον, μία καλλιτέχνιδα που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, η οποία με μία φωτογραφία που ανέβασε στα social media, ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπει κάτι τέτοιο να συμβαίνει.

Η φωτογραφία φυσικά έγινε αμέσως viral με την η Ουίλσον να δηλώνει εξαιρετικά χαρούμενη και περήφανη που η συγκεκριμένη κίνησή της στάθηκε αφορμή για το ενδιαφέρον και την ευαισθητοποίηση χιλιάδων συμπολιτών της.

The new wedding shop in town has a wheelchair using mannequin and it shouldn’t be exciting but it’s the first time I’ve ever seen disability portrayed in a shop window. pic.twitter.com/N5sco2fLJf

— Beth Wilson (@doodlebeth) January 9, 2019