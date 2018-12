Hφαίστειο προκάλεσε τσουνάμι με τουλάχιστον 62 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες (vids)

"Στον Πορθμό Σούντα (μεταξύ των νήσων Ιάβα και Σουμάτρα) 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 584 τραυματίστηκαν και δύο αγνοούνται" δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβερνητικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, ο Σουτόπο Πουρουό Νουγκρόχο. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στην επαρχία Σέρανγκ, πρόσθεσε.

Ο πρώτος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς. Ο Νουγκρόχο προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί περισσότερο και επιβεβαιώνεται, καθώς πλέον έχουμε φτάσει τα 62 θύματα.

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer. Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO

