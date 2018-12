Παραμένει ασύλληπτος ο δράστης της επίθεσης στο Στρασβούργο: Δύο αδέρφια στο επίκεντρο των ερευνών (pics & vid)

Δύο αδελφούς αναζητά η γερμανική αστυνομία ως υπόπτους για την επίθεση στο Στρασβούργο το βράδυ της Τρίτης, που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Μια εκπρόσωπος της αστυνομίας του Κόμπλεντς επιβεβαίωσε ότι οι Αρχές ερευνούν σε μια ζώνη μήκους 30 χιλιομέτρων κατά μήκος των γαλλογερμανικών συνόρων, στα κρατίδια του Σάαρ και της Ρηνανίας-Παλατινάτου, για να εντοπίσουν τους δύο άνδρες.

Τρόμος στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου: Τρεις νεκροί, άφαντος ο δράστης (pic & vid)

Σύμφωνα με εισαγγελέα της Γαλλίας, ο μακελάρης φώναζε «Allahu Akbar», «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος».

Το Reuters μετέδιδε νωρίτερα ότι ο δράστης είναι ο 29χρονος Σερίφ Τσεκάτ, γεννημένος στο Στρασβούργο, o οποίος ήταν γνωστός στις Αρχές, έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης και το όνομά του βρισκόταν στην λίστα των μυστικών υπηρεσιών της Γαλλίας με τα πρόσωπα που συνιστούν απειλή για την δημόσια ασφάλεια. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης έχει τραυματιστεί από τα πυρά αστυνομικών.

Σκηνές αλλοφροσύνης δευτερόλεπτα μετά την επίθεση

«Ακούσαμε πολλούς πυροβολισμούς κι είδαμε πολύ κόσμο να τρέχει. Κάποιος έπεσε, αλλά δεν ξέρω αν σκόνταψε ή αν είχε τραυματιστεί», αφηγήθηκε αυτόπτης μάρτυρας.

Η παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου ήταν ο στόχος μιας σχεδιαζόμενης επίθεσης, που όμως απετράπη, τον Δεκέμβριο του 2000.

Γενικά φρουρείται αυστηρά και υπάρχουν εκτενή μέσα επιτήρησής της. Εντέλλονται να τη φυλάσσουν μεταξύ άλλων 260 αστυνομικοί.

Κλειστή για άλλες 24 ώρες η Χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου

Κλειστή θα παραμείνει και αύριο Πέμπτη η Χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου μετά την επίθεση το βράδυ της Τρίτης, από την οποία σκοτώθηκαν τρία άτομα και τραυματίστηκαν δώδεκα.

