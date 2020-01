Τα 10 ατομικά ρεκόρ του Μέσι για το 2020

Ας δούμε 10 σημαντικούς ατομικούς στόχους του Λιονέλ Μέσι για το νέο έτος...

1. Περισσότερες συμμετοχές με Μπαρτσελόνα

Πέρσι, άφησε πίσω του τον Αντρές Ινιέστα (674) και έγινε 2ο; όλων των εποχών σε συμμετοχές με την Μπάρτσα. Τώρα, με 705 παιχνίδια στην πλάτη του, κυνηγάει μόνο έναν, τον Τσάβι, ο οποίος όμως έχει 62 παιχνίδια περισσότερα. Για να τον πιάσει, θα πρέπει να παίξει σχεδόν σε όλα τα ματς, σε όλες τις διοργανώσεις της σεζόν.

2. Περισσότερες συμμετοχές στο Clasico με Μπαρτσελόνα

Στο τελευταίο ντέρμπι με τη Ρεάλ έπιασε τον Τσάβι στις 42 παρουσίες σε Clasico. Εάν παίξει φέτος ακόμα ένα, δεν θα υπάρχει κανείς άλλος στην ιστορία της Μπαρτσελόνα με περισσότερες συμμετοχές στα μεγάλα ραντεβού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

3. Γκολ καριέρας Νο700

Το 600ό του ήταν τρομερά στιλάτο, εκείνο το φάουλ στα ημιτελικά του Champions League με τη Λίβερπουλ. Το 2019 τον άφησε με 618 τέρματα με την Μπάρτσα, αλλά και 70 ακόμα με την Εθνική Αργεντινής. Οπότε, χρειάζεται ακόμα 12, κάτι που κανείς δεν φαντάζεται ότι δεν θα καταφέρει να βάλει, ώστε να φτάσει τα 700.

All 50 of Lionel Messi’s goals in 2019 pic.twitter.com/Gg1IafL3yQ

— Ryan (suspended) (@LioneI10l) December 28, 2019