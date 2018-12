Η λίστα των μεγάλων της Premier League για τον Αη Βασίλη

ΟΥΝΑΪ ΕΜΕΡΙ (ΑΡΣΕΝΑΛ)



Είναι αρκετά νωρίς για να ζητήσει από τον Αγιο Βασίλη ένα DVD με το review της σεζόν; Γιατί έχοντας δει την Αρσεναλ να χάνει δύο ματς μέσα σε τέσσερις μέρες, ο Εμερι θα πρέπει ννα υπενθυμίσει στους παίκτες του τι έγινε μετά το ξεκίνημα με δύο ήττες: Ενα αήττητο σερί 22 αγώνων. Αυτά είναι τα μόνα τέσσερα παιχνίδια που έχουν χάσει οι Κανονιέρηδες με τον Εμερι. Το καλύτερο πράγμα που έχει να κάνει η Αρσεναλ αυτά τα Χριστούγεννα, είναι να διατηρήσει το ηθικό της. Οι Λονδρέζοι πρέπει να χαλαρώσουν και να μην αφήσουν τίποτα να τους απογοητεύσει.

ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ ΣΑΡΙ (ΤΣΕΛΣΙ)



«Dear Santa. Ξέρω ότι είσαι πολύ απασχολημένος και ότι η κυβέρνηση έχει πολλά θέματα αυτή τη στιγμή, αλλά αναρωτιόμουν αν θα μπορούσες να μιλήσεις με την Τερέζα Μέι και ους υπόλοιπους, προκειμένου να απαλλαγούμε από την απαγόρευση του καπνίσματος...».

ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ ΚΛΟΠ (ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ)



Τα πράγματα φαίνεται ότι πάνε καλά στο γήπεδο, άρα αυτή είναι η χρονιά για να ζητήσει ο Κλοπ από τον Αγιο Βασίλη να του φέρει φακούς επαφής, ώστε να μην κινδυνεύει να του σπάσουν τα γυαλιά όταν πανηγυρίζει. Ισως μια επέμβαση laser να είναι η απάντηση, επίσης. Η δουλειά που έκανε στα δόντια του ήταν απλά εντυπωσιακή, στο κάτω-κάτω.

ΠΕΠ ΓΚΟΥΑΡΔΙΟΛΑ (ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ)



Θα ήταν πολύ το να ζητήσει να επαναπροσλάβει η Σαουθάμπτον τον Μαρκ Χιουζ για ένα ματς; Η ομάδα του Γκουαρντιόλα έχει ταξίδια στο Λέστερ και στην έδρα των Αγιων στο δρόμο για το παιχνίδι που μπορεί να κρίνει το ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο: Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ στις 3 Ιανουαρίου (θα έπρεπε να απαγορεύεται για μια τέτοια μάχη, το να γίνει ενώ θα απομένει το 45% της σεζόν, αλλά έτσι είναι...).

Η Σίτι μάλλον δε θα στενοχωριόταν αν η Σαουθάμπτον ήταν εύκολος αντίπαλος τέσσερις μέρες πριν τον αγώνα που μπορεί να κρίνει το πρωτάθλημα και κανείς δε θα ήταν πιο κατάλληλος αντίπαλος από τον Χιουζ. Ο αντικαταστάτης του, Ραλφ Χάσενχιτλ, ξεκίνησε με μια εντυπωσιακή νίκη επί της Αρσεναλ που ήταν αήττητη για 22 αγώνες, πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον η Σίτι θα έχει περισσότερη δουλειά από όση θα ήθελε.

ΟΛΕ ΓΚΟΥΝΑΡ ΣΟΛΣΚΙΕΡ (ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.)



Οι απόψεις διαφέρουν για το κατά πόσο είναι κατάλληλος για αυτή τη δουλειά, αλλά σίγουρα ελάχιστοι θα διαφωνήσουν ότι ο Σόλσκερ έχει ήδη πάρει ένα γενναιόδωρο δώρο από τον Αγιο Βασίλη. Παρ' όλα αυτά, αν το νιώθει, μπορεί και πάλι να ζητήσει για Νορβηγούς παίκτες, όπως έκανε στην Κάρντιφ - στο κάτω-κάτω έχει υπογράψει τέσσερις φορές τον Μάγκνους Βολφ Εϊκρεμ. Η μόνη εξαίρεση ήταν όταν ο Σόλσκερ ήταν στην U19 της Κλαουζένεγκεν και ο Εϊκρεμ ήταν 24 ετών. Πιθανότατα θα δοκίμασε έτσι κι αλλιώς, πάντως.

ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ ΠΟΚΕΤΙΝΟ (ΤΟΤΕΝΑΜ)



Players, please, Santa/Daniel. More players. Any players. Just… players. Please?

Ο Σον θα λείψει από μισή ντουζίνα αγώνες καθώς είναι στο κύπελλο Ασίας και οι τραυματισμοί σημαίνουν ότι οι Spurs δεν είναι τόσο καλά ούτε στο κέντρο, αλλά η προώθηση του Ολιβερ Σκιπ, μετά τον Χάρι Γουίνκς, στην πρώτη ομάδα, τους δίνει θεωρητικά επιλογές σε αυτή τη θέση. Ενας στόπερ είναι πιθανότατα η προτεραιότητα, αφού ο Μπεν Ντέιβις χρησιμοποιείται εκεί παρά το γεγονός ότι η Τότεναμ έχει πέντε κεντρικούς αμυντικούς - και όσο ο Ντάιερ θα χρειάζεται χρόνο για να συνέλθει, ο Αλντερβάιρελντ μπορεί να είναι εκτός.

Με δεδομένο ότι οι Λονδρέζοι δεν έχουν και έναν αντικαταστάτη του Χάρι Κέιν αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι διαθέσιμος, αντί να αλλάζουν το παιχνίδι τους προκειμένου ο Σον ή ο Λούκας Μόουρα να παίξει μπροστά, το ιδανικό θα ήταν να αποκτήσουν κάποιον που παίζει αμυντικός/στράικερ. Ο Γκάρι Ντόχερτι είναι ακόμη εδώ;

Πηγή: FourFourTwo