Πέντε Ιταλοί που ετοιμάζονται για μεγάλη μεταγραφή

Η Σκουάντρα Ατζούρα δεν κατάφερε τελικά να πάει στα τελικά του Nations League αλλά αυτό δεν έγινε δεκτό με γκρίνια, κριτική ή κράξιμο στη γειτονική χώρα. Ισως επειδή η εικόνα της ομάδας, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, τους άρεσε πολύ ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα. Οι Ατζούρι, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στο σύνολο τους, έχουν πρόβλημα στο γκολ αφού δεν έχουν τον επιθετικό που θα είναι killer όταν φοράει αυτή τη φανέλα, αλλά έχουν παίκτες με ταλέντο και πολύ ενδιαφέρον στο ρόστερ τους, με τα μεταγραφικά σενάρια να έχουν αρχίσει ήδη για κάποιους από αυτούς.

ΝΙΚΟΛΟ ΜΠΑΡΕΛΑ



Η πρώτη φορά που συνδέθηκε το όνομα του με μεγάλη ομάδα ήταν τον περσινό χειμώνα και ήταν για τη Γιουβέντους. Το γεγονός ότι η Κάλιαρι όρισε ως τιμή πώλησης του τα 50 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι που πέρασε είχε ως συνέπεια να παραμείνει στη Σαρδηνία αλλά αν συνεχίσει έτσι, κάποιος θα δώσει καλά λεφτά. Βασικός στο κέντρο της εθνικής Ιταλίας πλέον δίπλα στους Μάρκο Βεράτι και Ζορζίνιο, ο 21χρονος Μπαρέλα είναι στην πρώτη 5άδα φέτος σε κοψίματα, τάκλιν, κλεψίματα, κερδισμένες μονομαχίες και επαφές με την μπάλα, ενώ τα πάει εξαιρετικά σε ντρίμπλες και δημιουργία ευκαιριών. Δεν είναι τυχαίο, επομένως, το γεγονός ότι ακούγεται και για την Ιντερ πλέον, ενώ τον παρακολουθεί πάντα και η Ατλέτικο Μαδρίτης.

ΣΑΝΤΡΟ ΤΟΝΑΛΙ

Αγωνίεται στη Μπρέσια, είναι χαφ και έχει και... μαλλάκι. Ολα αυτά είναι εύκολο να φέρουν παρομοιώσεις με τον Αντρέα Πίρλο και όπως με τον Maestro τότε, έτσι και με τον 18χρονο Τονάλι τώρα υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς. «Δεν είναι δύσκολο να ανακαλύψεις τον Τονάλι, παίζει στη Serie B από πέρυσι και είναι ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής ήδη», είπε ο Φάμπιο Παράτιτσι επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον της Γιουβέντους, όπως και αυτό των άλλων: «Τον παρακολουθούν όλοι, είναι λογικό». Οπου "άλλοι", οι Ιντερ, Τσέλσι, Ρόμα, Αρσεναλ, Νάπολι, με τον Σάντρο να έχει ήδη κληθεί στην εθνική ομάδα από τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, τον οποίο εντυπωσίασε με την άνεση με την οποία στέκεται στη σκληρή Serie B και κάνει παιχνίδι για την Μπρέσια, βλέποντας πάντα γήπεδο.

ΣΤΕΦΑΝΟ ΣΕΝΣΙ



Οταν έγινε γνωστό το όνομα του, πριν μία τριετία, οι Ιταλοί έλεγαν ότι συνδύαζε χαρακτηριστικά των Ντανιέλε Ντε Ρόσι και Κλαούντιο Μαρκίζιο. Οχι τυχαία, η Γιούβε είχε κάνει τότε κίνηση και ουσιαστικά είχε τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του από τη Σασουόλο, αλλά τελικά δεν το προχώρησε το θέμα. Ο 23χρονος, πλέον, Σένσι παρέμεινε στη Σασουόλο και φέτος έχει αρχίσει τόσο καλά τη σεζόν ώστε να παρουσιάζεται σαν στόχος τόσο της Μίλαν όσο και της Ιντερ. Με 88,5% επιτυχία στις πάσες, οι οποίες δεν είναι... στα δύο μέτρα μόνο, καλά χτυπήματα στις στημένες φάσεις, αρκετό τρέξιμο για να καλύψει όπου χρειαστεί αλλά και καλό σπριντ για τις αντεπιθέσεις, ο Σένσι ξέρει ότι η φετινή σεζόν είναι αυτή που μπορεί να τον πάει σε μια μεγάλη ομάδα.

ΛΟΡΕΝΤΣΟ ΠΕΛΕΓΚΡΙΝΙ



Μόλις πριν δύο μέρες ο μάνατζερ του αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στην επιθυμία του πελάτη του να παραμείνει στη Ρόμα. Εχοντας αναβαθμιστεί, οικονομικά και αγωνιστικά, μετά τη διετή θητεία του στη Σασουόλο, ο 22χρονος χαφ είναι ένα από τα καλύτερα περιουσιακά στοιχεία των Ρωμαίων, οι οποίοι πάντως ανησυχούν λόγω της ρήτρας αποδέσμευσης του. Αυτή είναι στα 30 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν τρομάζει κάποια από τις άλλες μεγάλες ιταλικές ομάδες, με τα δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών να κάνουν λόγο για ματιές των Γιουβέντους και Νάπολι προς το Olimpico. Παίκτης που βοηθάει στο passing game αλλά και ανασταλτικά, είναι μέσα στις επιλογές του Ρομπέρτο Μαντσίνι για αυτό το νέο ξεκίνημα που κάνουν οι Ατζούρι.

ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΚΙΕΖΑ



Last but not least, μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες των Ιταλών για το μέλλον. Γιος του Ενρίκο Κιέζα, στα 21 του χρόνια ο Φεντερίκο είναι βασικά ήδη ο ηγέτης της Φιορεντίνα και βασικός στην εθνική Ιταλίας, έχοντας ήδη προκαλέσει πολλά μεταγραφικά σενάρια. Γιουβέντους, Μίλαν, Ιντερ, Νάπολι, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι φέρονται να έχουν στις λίστες τους τον Κιέζα, ο οποίος ντριμπλάρει, ανοίγει κλειστές άμυνες, φεύγει σφαίρα στην αντεπίθεση, σκοράρει και κερδίζει πολλά φάουλ ή και πέναλτι. Οχι ότι υπάρχει πάντα παράβαση, αφού ο 21χρονος εξτρέμ έχει ακούσει ήδη πολλά (ειδικά από τον Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι μετά το Φιορεντίνα-Αταλάντα) για την ευκολία με την οποία πέφτει, αλλά μπορεί να κάνει τόσο καλά όλα τα υπόλοιπα ώστε να του το "συγχωρείς" στο φινάλε αυτό. Οπως λέει κι ο πατέρας του, θα ωριμάσει όπως πρέπει.