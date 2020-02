Όντιον Ιγκάλο: Η σχέση ζωής του Κόκκινου Διαβόλου με τον Μπράουν Ιντέγε

Όταν έσκασε η «βόμβα» της απόκτησης του Όντιον Ιγκάλο από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως δανεικός από την Σανγκάη Σένχουα, το κινητό τηλέφωνο του Νιγηριανού επιθετικού κατακλύστηκε από κλήσεις και μηνύματα για συγχαρητήρια. Ένα από αυτά, αναμφίβολα, προέρχονταν από τον παλιό συμμαθητή, αδελφικό του φίλο και συνάδελφο, επιθετικό του Άρη, Μπράουν Ιντέγε, ο οποίος έβλεπε το παιδικό όνειρο του Όντιον να γίνεται πραγματικότητα.

Κάθε χρόνο, όταν ο Ιγκάλο έχει τα γενέθλιά του (16 Ιουνίου), ο Ιντέγε δεν τον ξεχνάει και κάνει ανάρτηση εξαιρετικά αφιερωμένη. «Χρόνια πολλά, Όντιον Ιγκάλο. Σου εύχομαι περισσότερη ζωή και περισσότερες νίκες» του έγραψε τον περασμένο Ιούνιο ο Μπράουν.

Happy Birthday ighalojude more life more wins pic.twitter.com/QZdaEMmX2E — IDEYE BROWN (MON) (OfficialIdeye) June 16, 2019

Για την περισσότερη ζωή, με την ιδιαίτερη εμπειρία της Κίνας, δεν έχει παράπονο. Για τις περισσότερες νίκες, όμως, είναι σαφέστατα πιο γλυκές όταν τις επιτυγχάνεις με έναν θρυλικό σύλλογο όπως η Γιουνάιτεντ, την οποία αγαπάς από μικρό παιδί, παρά με την Σανγκάη Σένχουα (με κάθε σεβασμό...).

Το Χάρλεμ της Νιγηρίας

Όταν συναντιούνται, με αφορμή κυρίως παιχνίδια της Εθνικής Νιγηρίας, Ιγκάλο και Ιντέγε έχουν πολλά να θυμηθούν από την παιδική τους ηλικία, την οποία μοιράστηκαν στο Ατζενγκούλε. Μια αχανής παραγκούπολη στην πρωτεύουσα Λάγος, με πληθυσμό που ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια κατοίκους. Σχεδόν, δηλαδή, το 1/3 της Ελλάδας.

Οι δρόμοι πλημμυρισμένοι από σκουπίδια, τα σπίτια πλημμυρισμένα από νερό όταν βρέχει πολύ, κάτι που συμβαίνει συνήθως στην διάρκεια της Άνοιξης, η οποία όμως αποδεικνύεται... Χειμώνα για τους ανθρώπους που ζουν μέσα στην ανέχεια και τα χαμόσπιτα.

«Προέρχομαι από ένα γκέτο όπου δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και τις 24 ώρες, δεν υπήρχε πόσιμο νερό, οι δρόμοι ήταν άθλιοι και η γειτονιά πολύ σκληρή» θυμάται ο Ιγκάλο, ο οποίος έπαιξε τα πρώτα του ματς με κονσέρβες, πλαστικά μπουκάλια ή πορτοκάλια να υποκαθιστούν την μπάλα.

Το «Χάρλεμ της Νιγηρίας», όπως είναι γνωστό το Ατζενγκούλε (οι κάτοικοι του το αποκαλούν και «ζούγκλα»), έχει γεννήσει μερικούς σπουδαίους ποδοσφαιριστές, αφού εκτός από τον Ιγκάλο και τον Ιντέγε, από τα χωμάτινα γήπεδα του βγήκαν ο Ταρίμπο Γουέστ, ο Εμανουέλ Αμουνίκε, αλλά και άλλοι παίκτες με ελληνική θητεία, όπως ο Ιφεάνι Ουντέζε (έντεκα χρόνια μοιρασμένα σε Καβάλα, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ) και ο Βίκτορ Αγκάλι (φόρεσε τις φανέλες Ξάνθη και Λεβαδειακού).

Το «ποπ, ποπ, ποπ» των όπλων

Ο Ιγκάλο θα παίζει για ένα εξάμηνο στο «Ολντ Τράφορντ», αλλά πιτσιρικάς το έκανε στο «Μαρακανά». Όχι, μην μπερδεύεστε, δεν μετακόμισε στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Έτσι αποκαλούσαν οι ντόπιοι ένα γήπεδο με χορτάρι όπου τα παιδιά έκαναν όνειρα για ποδοσφαιρική καριέρα που θα έβγαζε από τον βούρκο αυτά και τις οικογένειές τους.

Μεταξύ αυτών ο Ιγκάλο, ο οποίος κλοτσούσε κουτάκια ξυπόλητος όλη την ημέρα, μέχρι που η μητέρα του, η οποία δούλευε 17 ώρες την ημέρα πουλώντας εμφιαλωμένο νερό και αναψυκτικά, μπόρεσε να του αγοράσει ένα ζευγάρι ποδοσφαιρικά παπούτσια.

«Σε μια γωνιά υπήρχαν παιδιά που πωλούσαν μαριχουάνα και τα κυνηγούσε πάντα η αστυνομία. Έκοβαν δρόμο μέσα από τον αγωνιστικό χώρο» θυμάται ο Όντιον για τα ατελείωτα παιχνίδια με τις ατελείωτες διακοπές.

Αυτές που γίνονταν εξαιτίας της εισβολής από τα βαποράκια ήταν μέχρι και αστείες. Δεν ήταν πάντα έτσι, όμως. «Πέφταμε στο έδαφος όταν ακούγαμε το «ποπ, ποπ, ποπ» από τα όπλα και μετά συνεχίζαμε την προπόνηση. Είναι μέρος της ζωής, αλλά οι σφαίρες δεν γνωρίζουν πάντα ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές και ποια είναι τα κακά παιδιά» είναι η συγκλονιστική εικόνα που ξεθάβει από τις αναμνήσεις του ο επιθετικός που ελπίζει ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ότι θα δίνει πολύτιμες ανάσες στον Μάρκους Ράσφορντ και στους Κόκκινους Διαβόλους.

Έτρωγε το χιόνι!

Στα 17 του, η νορβηγική Λιν τον εντόπισε και τον έπεισε, μαζί με άλλους δύο συμπατριώτες του, να πάρει το αεροπλάνο και να διασχίσει τα περίπου 2.300 χιλιόμετρα που χωρίζουν Λάγος και Όσλο, ώστε να δοκιμάσει την τύχη του σε μια χώρα όπου η θερμοκρασία είναι το ακριβώς αντίθετο σε σχέση με τη Νορβηγία.

Το μικρότερο από εφτά αδέλφια συνάντησε πρωτόγνωρες συνθήκες στην παγωμένη Νορβηγία, αλλά δεν έκανε πίσω. «Πήγαμε τρεις παίκτες από τη Νιγηρία στη Νορβηγία, αλλά ο ένας υποχρεώθηκε να γυρίσει σπίτι, γιατί δεν άντεχε το κρύο» εξηγεί για εκείνες τις μέρες ο Ιγκάλο, ξεκαθαρίζοντας ότι «θα μπορούσα εύκολα να τον ακολουθήσω, αλλά όταν σκεφτόμουν τις δυσκολίες που άφησα πίσω, δεν επρόκειτο να κάνω πίσω και να επιλέξω την φυγή».

Το κρύο δεν ήταν ευχάριστη συντροφιά, αλλά το χιόνι ο άμαθος Όντιον το ερωτεύτηκε με την πρώτη... μπουκιά! «Δεν είχα ξαναδεί ποτέ χιόνι στη Νιγηρία. Την πρώτη φορά που χιόνισε στο Όσλο έκανα σαν μικρό παιδί. Το έτρωγα, το έτριβα στο κεφάλι μου, το πέταγα στον αέρα σαν κομφετί... ήταν σαν ένα καινούργιο παιχνίδι για εμένα» λέει για την ξεχωριστή εμπειρία του.

Το «όχι» στην Μπαρτσελόνα

Μέσω της Λιν, έγινε γνωστός στην ποδοσφαιρική Ευρώπη, μετακόμισε στην Ουντινέζε για κάτι λιγότερο από δύο εκατομμύρια ευρώ και, όπου και αν έπαιξε στη συνέχεια (κυρίως σε Γρανάδα και Γουότφορντ), ήταν συνεπής στο ραντεβού του με το γκολ.

This is why Man Utd want to sign Odion Ighalo#DeadlineDay pic.twitter.com/fItZlbEzsW — Goal (goal) January 31, 2020

Από τον Ιανουάριο του 2017, κυρίως για οικονομικούς λόγους, επέλεξε να παίξει στη Κίνα (Τσανγκτσούν Γιατάι και Σανγκάη Σένχουα), απορρίπτοντας μάλιστα πρόταση της Μπαρτσελόνα τον Ιανουάριο του 2019.

Ο λόγος; «Μόλις βγήκα δεύτερος σκόρερ στην Κίνα και αξίζω κάτι καλύτερο από το να είμαι ο επιθετικός για την αλλαγή» είχε εξηγήσει για το «όχι» στους Μπλαουγκράνα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν του άρεσε ούτε το ότι θα ήταν ένας εξάμηνος δανεισμός, χωρίς απαραιτήτως οψιόν αγοράς.

Όταν, βεβαίως, του χτύπησε την πόρτα η ομάδα των ονείρων του και της παιδικής του ηλικίας, ο πρώτος σκόρερ στο τελευταίο Κύπελλο Εθνικών Αφρικής δεν μπορούσε να αρνηθεί.