Ο Γούντγουορντ κάνει... κακό στη Γιουνάιτεντ!

«Ο Γούντγουορντ πρέπει να απολυθεί άμεσα από τους ιδιοκτήτες της Γιουνάιτεντ» ήταν το ξέσπασμα του θρυλικού Γκάρι Νέβιλ μετά την ήττα από τη Λίβερπουλ. Να απολυθεί ο πιο ακριβοπληρωμένος παράγοντας στον πλανήτη; Να φύγει από το Ολντ Τράφορντ ο άνθρωπος που καρπώνεται 3.2 εκατ. λίρες τον χρόνο; Μπορεί να απολυθεί ο πρώην τραπεζίτης που βρέθηκε στις επαφές για την αγορά της Γιουνάιτεντ από τους Γκλέιζερς; H JP Morgan, τράπεζα επενδύσεων, ήταν εκείνη που εργαζόταν για λογαριασμό των Γκλέιζερ. Η JP Morgan ήταν εκείνη που χρηματοδότησε με ομόλογα δανεισμού με 275 εκατ. την Γιουνάιτεντ με αρχικό επιτόκιο 14.25%. Αυτή η κίνηση έγινε για να καλυφθεί ένα τραπεζικό δάνειο 265 εκατ. που είχε η ομάδα συν τα 270 εκατ. που έβαλε η οικογένεια. Σημαντικό ρόλο έπαιξε ο νυν εκτελεστικός διευθυντής της Γιουνάιτεντ!

Δεν πρόκειται για επιστήμη ή κάτι πολύ σύνθετο. Εάν θέλει να δει κανείς το τι σκέφτεται και θέλει ο μέσος οπαδός της Γιουνάιτεντ από τον Εντ Γούντγουορντ ή γενικά το τι άποψη έχει για εκείνον το καλύτερο μέρος είναι να βρεθεί στα μέρη που πωλούνται εκδόσεις για τον Σερ Ματ Μπάσμπι πριν από κάθε αγώνα.

Το «Red News» είναι το πιο παλιό περιοδικό των οπαδών της ομάδας. Αυτές τις ημέρες δείχνει και αποτυπώνει τον εκτελεστικό διευθυντή και επιτελικό στέλεχος της ομάδας με μία μύτη Πινόκιο. Τον καθιστά υπεύθυνο για τους χειρισμούς της ομάδας και για την αγωνιστική καθίζηση. Μη γελιόμαστε, η κορυφαία ομάδα σε τίτλους στο Νησί έχει τελειώσει στην πρώτη τετράδα μόνο δύο φορές από το 2013 και διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να βρεθεί για πέμπτη φορά σε επτά χρόνια εκτός στόχων! Ένα καρτούν πρόσφατα τον έδειχνε να συζητάει με τον Τζόελ Γκλέιζερ, μέλος της οικογένειας των Αμερικανών που έχουν τον σύλλογο. Ο Γκλέιζερ απεικονίζεται να τον ρωτάει εάν παραπλανά τους οπαδούς. «Φυσικά και το κάνω. Τα χείλη μου κινούνται», φέρεται να λέει σχετικά ο Γούντγουορντ.

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ είναι ξενερωμένοι… Στο 4-0 επί της Νόριτς οι οπαδοί ασχολήθηκαν περισσότερο με τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου παρά με την εμφάνιση. «Η ανεπάρκεια και η ασχετοσύνη του Γούντγουορντ ξεχωρίζει σαν τα γεννητικά όργανα ενός μπουλντόγκ» σχολίασε στο Αthletic, o Ντάνιελ Τέιλορ. Πως νιώθει ο ίδιος; Θα τα δεχθεί αυτά έτσι απλά; Θα αποδεχθεί έτσι παράλληλα πως είναι μία εποχή όπως οι Λίβερπουλ και Σίτι βιώνουν τους θριάμβους και την ποδοσφαιρική άνθιση και η Γιουνάιτεντ έχει μείνει πίσω; Μέχρι και μπάνερ είχε βγει για εκείνον που τον αποκαλούσε «σπεσιαλίστα - ειδικό της αποτυχίας». Ο ίδιος ξέρει πως ακόμα και ο Γκάρι Νέβιλ θέλει και ζητά την απομάκρυνσή του. Eπίσης ότι ιδιωτικά ο Νέβιλ τον κοροϊδεύει. Τον λοιδορεί και τον θεωρεί μη ικανό και μη επαρκή. Βέβαια, ο πρώην αρχηγός της ομάδας είχε το σθένος να βγει δημόσια και να ζητήσει το τέλος του.

Η λογική του Γούντγουορντ πάντως είναι απλή: όταν η ομάδα πάει καλά, ο τεχνικός επιβραβεύεται. Όταν δεν πάει καλά τότε το διοικητικό συμβούλιο είναι αυτό που φταίει ή κάπως έτσι. Ο ίδιος επίσης χρησιμοποιεί πολλά οικονομικά στοιχεία και κέρδη της ομάδας για να δείξει πως υπάρχει πρόοδος. Με αυτόν τον τρόπο όμως δείχνει να χάνει την ουσία. Η Μάντσεστερ έχει ξοδέψει πολλά χρήματα για να φτιάξει ένα σύνολο και μία ομάδα που θέλει ακόμα... χτίσιμο και προσθήκες. Όταν ο Σόλσκιερ βγαίνει και λέει πως η Γιουνάιτεντ συνεχίζει να μην είναι σε θέση να διεκδικήσει τίτλο….

Στην πραγματικότητα του ποδοσφαίρου η Μάντσεστερ είναι 30 πόντους πίσω από την Λίβερπουλ, αλλά ο πρώην Τραπεζίτης αγχώνεται μόνο για την τετράδα.

Ο ίδιος τονίζει πως αυτή η δουλειά είναι άκρως απαιτητική. Η ειδικότητα του συγκεκριμένου ήταν τα οικονομικά. Και παραμένει αυτή, όπως θα περίμενε κανείς από έναν πρώην τραπεζικό ή ειδικό επί των επενδύσεων. Όμως όταν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο έχει τις απόψεις του, οι οποίες όμως έχουν τα προβλήματά τους. Του έχει αποδοθεί ακόμα και ο χαρακτηρισμός της… καρικατούρας. Ενός ατόμου χωρίς προσωπικότητα και πυγμή. Η ειδικότητά του όμως δεν έχει εφαρμογή στο ποδόσφαιρο και σε ελίτ ομάδες. Η αδυναμία του να βρει και να εντοπίσει γενικά ένα ικανό ποδοσφαιρικό στέλεχος του... χρεώθηκε. Το να βρει και να κλείσει έναν καλό διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος.



Ο Γούντγουορντ ήταν εκείνος που προσπαθούσε να κάνει το deal για τον Μπρούνο Φερνάντες της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας. Ακόμα και εκεί οι κινήσεις της Γιουνάιτεντ στερούνται λογικής. Το περασμένο καλοκαίρι η Μάντσεστερ ήθελε τον Φερνάντες. αλλά αποφασίστηκε η υπόθεσή του να μπει απλά υπό παρακολούθηση, όπως και του Γκαϊτάν. Η υπόθεση του τελευταίου εξελίχθηκε σε φαρσοκωμωδία σε σημείο που ο Ντέιβιντ Τζιλ εκ μέρους της Γιουνάιτεντ επικοινώνησε με την πλευρά του παίκτη και την ομάδα του για να σταματήσουν να βγάζουν λανθασμένες πληροφορίες. Ο Φερνάντες εν τέλει δεν άλλαξε ομάδα το καλοκαίρι και η μεταγραφή του έγινε ακόμα πιο δύσκολη και δαπανηρή. Στην συνέχεια η Γιουνάιτεντ άλλαξε θέση και στάση και αποφάσισε ότι τον ήθελε μεσούσης της περιόδου. Μέχρι και τώρα που γράφουμε το κείμενο δεν μπορεί να καλυφθεί η διαφορά των 10 εκατ. Ευρώ.

Η όλη ιστορία δημιούργησε νέα προβλήματα διότι τα χρήματα άρχισαν να φαίνονται πολλά στην διοίκηση. Ο Χάαλαντ από την άλλη, βασικός στόχος της Γιουνάιτεντ, προτίμησε και έκλεισε στη Ντόρτμουντ. Τώρα που η μεταγραφική περίοδος κλείνει μήπως έγιναν ξανά πολλά λάθη! Ο Σόλσκιερ φωνάζει για επιθετικό τις τελευταίες ημέρες, τα ονόματα αυξάνονται στη λίστα, όχι όμως και οι ενέργειές του. Τον Γούντγουορντ οι οπαδοί της Μάντσεστερ δεν τον πιστεύουν. Το πιο μεγάλο ποσοστό τους δεν τον στηρίζει καν και δεν τον θεωρεί ικανό ούτε για τα βασικά. Ο Σόλσκιερ είναι ο τέταρτος τεχνικός στη μετά- Φέργκιουσον εποχή και κανένας από τους προηγούμενους προπονητές δεν είχαν τίποτα καλό να πουν για τον Γουντγουορντ. Οι Μόγιες και Φαν Χάαλ δεν τον σέβονταν. Ο Μουρίνιο έγινε έξαλλος μαζί του. Ναι, του ανανέωσε το συμβόλαιο, χωρίς να του κάνει τις μεταγραφές που ήθελε και όταν δεν ήρθαν τα αποτελέσματα τον έδιωξε!

Η Γιουνάιτεντ πρέπει να καταλάβει ότι η αλλαγή δομής της παίζει ρόλο και ότι έχει σημασία και το να έχει έναν καλό υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων. Επίσης η σωστή φόρμουλα είναι: υπέγραψε ταλαντούχους παίκτες, κέρδισε κάποια ματς, ξόδεψε με σύνεση τα χρήματά σου και να έχεις χαρούμενο τον κόσμο σου. Η Μάντσεστερ έχει αποκτήσει κακή φήμη στην αγορά. Με κινήσεις όπως του Φιλ Τζόουνς ή του να δίνει 50 εκατ. στον Φρεντ ή ένα deal 200.000 λιρών την εβδομάδα για τον Σάντσες. Αυτά είναι μερικά από τα παραδείγματα για τις αποτυχίες του Γούντγουορντ. Πρέπει επιτέλους να καταλάβει πως οι λανθασμένες κινήσεις θα έχουν συνέπειες.

Αλήθεια, τι ακούγεται στην αίθουσα συνεδριάσεων της Μάντσεστερ; Η ιδιοκτησία δεν αντιλαμβάνεται πως τα λεφτά δε φέρνουν την ευτυχία; Πως εμπιστεύεται την οικοδόμηση μιας ομάδας σε κάποιον που δε φλερτάρει καν με τον τίτλο της Premier League; Με το δεύτερο μεγαλύτερο μπάτζετ στον πλανήτη και η Γιουνάιτεντ σκορπά θλίψη. Πως είναι δυνατόν;

Σοφοί, έξυπνοι, καλοί άνθρωποι χρειάζονται άμεσα στη Γιουνάιτεντ για να καταφέρουν να ρίξουν το οικοδόμημα της Λίβερπουλ και της Σίτι. Πρέπει να βρεθούν άμεσα για να σχεδιάσουν την πτώση του. «We shall not be moved» τραγουδούσαν οι οπαδοί της Λίβερπουλ αμέσως μετά το γκολ του Σαλάχ και ίσως το video πρέπει να παίζει στα γραφεία της οικογένειας Γκλέιζερ. Μπορεί και να καταλάβουν τι πάει λάθος...