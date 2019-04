Ενα έργο τέχνης βγαλμένο από την ιδιαίτερη φύση του ποδοσφαίρου

Ο Μαουρίτσιο Σάρι δήλωσε παραπάνω από ικανοποιημένος στη λήξη του ματς. Και δεν ήταν ότι το έλεγε για να το πει. Η όψη του Ιταλού προπονητή πρόδιδε, στα μάτια κάποιου που μελετά την ηγεσία του, την ειλικρίνειά του. Δήλωσε ότι είδε την καλύτερη Τσέλσι του τελευταίου καιρού, και το πίστευε, διότι ήταν πράγματι έτσι. H λήξη του ημιχρόνου τον βρήκε μπροστά σε στατιστικά δεδομένα που επιβεβαίωναν απολύτως την αίσθησή του ότι η Τσέλσι ήταν “μέσα” στο ματς, σε ένα εκτός έδρας ντέρμπι. Τέσσερις τελικές ενέργειες η Λίβερπουλ – τρεις η Τσέλσι. Λιγότερος χρόνος με τη μπάλα στα πόδια, αλλά αρκετό παιχνίδι μπροστά από την αντίπαλη εστία (104 πάσες η Λίβερπουλ στο επιθετικό 1/3 του τερέν – 61 η Τσέλσι).

Κι ύστερα ήρθε η αρχή του β' ημιχρόνου, ένα διάστημα παιχνιδιού το οποίο η Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ έχει αρχίσει παραδοσιακά να εκμεταλλεύεται. Σε διάρκεια 8' αγωνιστικών λεπτών η Λίβερπουλ έκανε τέσσερα σουτ – η Τσέλσι κανένα. Αυτά τα 8' λεπτά είχαν μέσα τους 33 πάσες της Λίβερπουλ στο επιθετικό 1/3 του τερέν και μόλις τρεις της Τσέλσι. Σε αυτό το διάστημα ό,τι πήγε μέσα, έγραψε (2 σουτ στον στόχο – δύο γκολ). Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και γι' αυτό έχει αναλυθεί πολύ από το βράδυ της Κυριακής, η στρατηγική του Σάρι και το αγωνιστικό σχέδιο και των δύο ομάδων. Ο τρόπος και τα συστήματα του Σάρι και στις δύο φάσεις του παιχνιδιού, δηλαδή τόσο όταν είχε η Τσέλσι τη μπάλα στα πόδια όσο και όταν αμυνόταν, έχουν γίνει ήδη δείγματα μελέτης από ένα σωρό προπονητές του πλανήτη. Το ίδιο και ο τρόπος της Λίβερπουλ για να καταφέρει να βάλει ποδοσφαιριστές της ανάμεσα στις δύο αμυντικές γραμμές της Τσέλσι αλλά και για να δημιουργήσει κενούς χώρους με τις κινήσεις των παικτών της χωρίς τη μπάλα. Μια τέτοια, για παράδειγμα, από τον Χέντερσον ήταν αυτή που δημιούργησε τον χώρο που εκμεταλλεύτηκε ο Σαλάχ για να κάνει το σουτ που έφερε το δεύτερο γκολ. Ο Χέντερσον πήρε μαζί του τον Λόφτους Τσικ, με συνέπεια να μείνει μόνος του ο Εμερσον απέναντι στον Σαλάχ. Αυτούς του “κενούς χώρους” όμως και αυτές τις “ευκαιρίες” τις αξιοποιούν μόνο ποδοσφαιριστές αυτού, του κορυφαίου επιπέδου.

Ενας συνηθισμένος ποδοσφαιριστής, ακόμη και αν είχε περάσει τον Εμερσον θα είχε μείνει με τη μπάλα στα πόδια. Περνώντας τον Εμερσον ο Σαλάχ δεν είχε αξιόλογες επιλογές. Την ώρα που έτρεχε πάνω του για να του κλείσει το σουτ ο Ζορζίνιο φρόντιζε την ίδια στιγμή να του κλείνει και την πάσα προς τον Φιρμίνο. Ο Σαλάχ βρισκόταν 29.8 μέτρα μακριά από την γραμμή της εστίας όταν επιχείρησε το σουτ, που ήταν το πρώτο που δοκίμαζε εκτός περιοχής σε αυτό το παιχνίδι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Σαλάχ δεν είχε πετύχει γκολ με σουτ εκτός περιοχής στο φετινό πρωτάθλημα, δηλαδή δεν είχε βρει δίχτυα στα προηγούμενα 35 σουτ που είχε κάνει στη διάρκεια της Premier League. Στη στιγμή που απέφευγε τον Εμερσον ο Αιγύπτιος είχε ήδη σαρώσει τον χώρο, είχε διακρίνει τις επιλογές του, είχε καταλήξει σε αυτή που πρόκρινε ο εγκέφαλός του. Σε τρία δευτερόλεπτα, από την πρώτη του επαφή με την μπάλα μέχρι την τελευταία, ο Σαλάχ έκανε με τέσσερα αγγίγματα στην μπάλα την διαφορά που αποφάσιζε ουσιαστικά τον νικητή σε έναν αγώνα μεγάλης βαρύτητας. Οχι με σκέψη. Από ένστικτο.

“Δεν σκέφτηκα τίποτα, απλά σούταρα με δύναμη (96,4 χλμ. η μεγαλύτερη ταχύτητα της μπάλας). Συνήθως βάζω εσωτερικό φάλτσο στα σουτ, όμως η απόσταση ήταν τέτοια που έπρεπε να βάλω δύναμη στο σουτ. Ήμουν και τυχερός που πήρε τέτοια τροχιά η μπάλα για να πάει στα δίχτυα”, είπε μετά το παιχνίδι ο Σαλάχ. Βλέπεις το γκολ, μετά ακούς την διήγησή του κι έχεις μπροστά σου την ανάλυση που διαχωρίζει τους ποδοσφαιριστές του μεσαίου επιπέδου από αυτούς του κορυφαίου. Και μια ανάλυση – επιβεβαίωση της φύσης του ποδοσφαίρου και του ρόλου που παίζει σε αυτό η τύχη της στιγμής. “Σε μια ενέργεια βλέπεις γιατί πληρώνει ένας σύλλογος δεκάδες εκατομμύρια για έναν ποδοσφαιριστή”, μου έλεγε ο Νταμίρ Κάναντι όταν παρακολουθούσαμε μαζί το Μπάγερν – Λίβερπουλ στο στούντιο της CosmoteTV και βλέπαμε τον Σαλάχ να δίνει την ασίστ στον Μανέ για το τρίτο γκολ της Λίβερπουλ. Για κάτι τέτοιες ενέργειες, σαν το γκολ επί της Τσέλσι του βάζει ετικέτα των 150 εκατ. το transfermarkt και δεν του βάζει ετικέτα η Λίβερπουλ. Ο Σαλάχ έχει το πακέτο “ψυχή, πνεύμα, τεχνική κατάρτιση”. Κυκλοφορούν πολλοί που έχουν κάποιο από αυτά τα στοιχεία ή συνδυάζουν δύο στοιχεία και κάνουν αξιόλογη καριέρα. Και υπάρχουν οι λίγοι που έχουν το πακέτο που δημιουργεί μια υπεραξία που πληρώνεται πλέον με τριψήφιο αριθμό εκατομμυρίων ευρώ στο ποδόσφαιρο. Πλέον όλων αυτών όμως υπάρχει η τύχη. Ο Σαλάχ την είχε, επειδή την προκάλεσε. Το τελευταίο χτύπημα της μπάλας ήθελε και τύχη, όπως αποδεικνύει άλλωστε το γεγονός ότι αυτό ήταν το πρώτο γκολ σε 36 απόπειρες του Σαλάχ να σκοράρει με σουτ εκτός περιοχής. Θα μπορούσε να συμβεί να έχουν γίνει όλες οι προηγούμενες κινήσεις σωστά από τους συμπαίκτες του και τον ίδιο, και η κατάληξη του σουτ να ήταν παρόμοια ενός σουτ που είχε επιχειρήσει πριν από πέντε χρόνια ως παίκτης της Τσέλσι.

Mohamed Salah cuts inside and tries his luck from 20 yards out... and it's a throw in for Shrewsbury. Not so shrewd.

How things changed.

Strawberry Town - Chelsea FC

October 28, 2014 pic.twitter.com/MxLxOV1pi6

— Sébastien Chapuis (@_SebC__) April 14, 2019