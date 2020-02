Χέρτα Βερολίνου: Η ξεθωριασμένη πρωτεύουσα βρίσκει προοπτική

Η Αγγλία έχει την Άρσεναλ, την Τσέλσι και την Τότεναμ. Η Ισπανία τις Ρεάλ και Ατλέτικο. Η Γαλλία την Παρί Σεν Ζερμέν, η Ιταλία τις Ρόμα και Λάτσιο. Η Ολλανδία τον Άγιαξ, η Πορτογαλία τις Μπενφίκα και Σπόρτινγκ. Η Δανία την Κοπεγχάγη. Η Ελβετία την Βασιλεία. Το Βέλγιο την Άντερλεχτ. Η Ελλάδα ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Τα παραδείγματα δεν τελειώνουν.

Κοινή συνισταμένη ο ισχυρός δεσμός της χώρας με την πρωτεύουσα, μέσω ενός ή περισσότερων ποδοσφαιρικών συλλόγων-βαρόμετρων, οι οποίοι διατηρούν την κρατική σημαία ψηλά σε αγωνιστικό και εμπορικό επίπεδο.

Όπου κι αν κοιτάξει κανείς στην Γηραιά Ήπειρο θα βρει τις ομάδες του εθνικού κέντρου αν όχι να πρωταγωνιστούν, σίγουρα να υπολογίζονται ως παραδοσιακές δυνάμεις. Στην περίπτωση της Γερμανίας, δεν ισχύει τίποτα από τα δύο. Ποτέ άλλοτε ένα προηγμένο ποδοσφαιρικό περιβάλλον δεν έμοιαζε τόσο αφανές σε ό,τι έχει να κάνει με την πρωτεύουσα του.

Μόλις την φετινή περίοδο βρέθηκε δεύτερος εκπρόσωπος του Βερολίνου στην Bundesliga. Η πρωτάρα Ουνιόν ήρθε να προσθέσει το δικό της στοιχείο ρομαντισμού, σε ένα πρωτάθλημα που αρέσκεται να σνομπάρει τα καθωσπρέπει, τον εκσυγχρονισμό με κάθε κόστος. Η πικρή αλήθεια είναι, όμως, πως δεν πρόκειται να συμβάλλει σε κάτι μεγαλύτερο.

Για δεκαετίες, το μόνο κλαμπ που προσπαθούσε να κρατά ψηλά την βερολινέζικη «σημαία», ήταν και είναι η Χέρτα. Ο σύλλογος που κοντεύει έναν αιώνα χωρίς πρωτάθλημα (τελευταίος τίτλος το 1931), τριάντα χρόνια δίχως το παραμικρό τρόπαιο (κυπελλούχος το 1993) και με τελευταία ευρωπαϊκή παρουσία στο τοπ-επίπεδο από την εκκίνηση του μιλένιουμ (όμιλοι Champions League το 2000).

Το νέο motto ορίζει ότι αυτή η πραγματικότητα, σύντομα θα ανήκει στο παρελθόν. Είναι η υπόσχεση της δυναμικής που έφερε ο Λαρς Βίντχορστ, ο Γερμανός μεγαλοοεπενδυτής, ο οποίος αγόρασε το 37,5% των μετοχών του συλλόγου στις 27 Ιουνίου έναντι 125 εκατομμύριων ευρώ (ρεκόρ στο γερμανικό ποδόσφαιρο) και επανέφερε την ελπίδα καταξίωσης σε ένα κλαμπ καλά εκπαιδευμένο να δυσπιστεί.

«Make Berlin Great Again»

Δεν είναι ορίτζιναλ απόφθεγμα του, αλλά το προεκλογικό σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ, φαντάζει ιδανικό για να περιγράψει μεταποιημένο τους σκοπούς και τα κίνητρα που οδήγησαν τον 43χρονο επιχειρηματία να φωτίσει το μέλλον της Χέρτα.

Σε συνέντευξη του στο «Spiegel» λίγες μέρες μετά την εξαγορά, δήλωνε ότι η Γηραιά Κυρία έμοιαζε με «γινομένο φρούτο έτοιμο να πέσει». Όπερ και σημαίνει μία πρώτης τάξεως επιχειρηματική ευκαιρία, που μπορεί να αναπτυχθεί άμεσα σε project γιγάντωσης. Στα πρότυπα των brand, που λάνσαραν οι έτεροι πρωτευουσιάνοι.

Μέχρι πρότινος, τα στάνταρ έσοδα του κλαμπ από εισπράξεις εισιτηρίων, χορηγούς, διαφημίσεις και διαρκείας έφταναν τα 50 εκατομμύρια. Αριθμός υποτετραπλάσιος από εκείνα της Παρί Σεν Ζερμέν. Το χάσμα μοιάζει αγεφύρωτο, αλλά επίκεντρο του νέου εγχειρήματος είναι να υιοθετηθεί μελλοντικά η ρότα των κορυφαίων κλαμπ, σε όλα τα επίπεδα.

Ο Κλίνσμαν και τα μεταγραφικά ρεκόρ

Οι αμιγώς ποδοσφαιρικές κινήσεις, άμεσες. Προτεραιότητα δόθηκε στον άνθρωπο που θα τρέξει τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Και ήταν κάποιος πολύ καλά γνώριμος. Ο επί μια επταετία ποδοσφαιριστής του συλλόγου (1996-2003) και τα πρόσφατα δέκα χρόνια γενικός αρχηγός, Μίκαελ Πρέετς, προωθήθηκε σε ρόλο τεχνικού διευθυντή, κλείνοντας με αύρα βεβαιότητας ένα σημαντικό κενό για να προχωρήσει σε στέρεο διάδρομο.

Για το επόμενο επίπεδο, αυτό της βιτρίνας, ο Πρέετς και οι συνεργάτες του πήραν την πρώτη τους κρίσιμη απόφαση μεσούσης της τρέχουσας περιόδου. Η μέτρια σεζόν της Χέρτα στο πρώτο δίμηνο, υποχρέωσε το νέο team να απομακρύνει τον Άντε Τσόβιτς, μέλος επί 16 χρόνια στον σύλλογο ως παίκτης και προπονητής και να διακοσμήσει την αντικατάσταση του με ένα όνομα με βαρύτατο σημαίνον στο γερμανικό ποδόσφαιρο.

Ο Γιούργκεν Κλίνσμαν πείστηκε έναντι αδρής αμοιβής να επιστρέψει στην πατρίδα του και στην προπονητική συλλόγων μετά από δέκα χρόνια, αφήνοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου είχε εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια υπό το στάτους του άεργου.

Από τις 27 του περασμένου Νοεμβρίου ανέλαβε ως υπηρεσιακός coach και μέλος του συλλόγου. Σύντομα, είπε το ναι στο ενδεχόμενο μονιμότητας και έτσι καλύφθηκε το δεύτερο level της επάνδρωσης, στην αναπτυσσόμενη πλέον Χέρτα.

