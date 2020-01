Μπρούνο Φερνάντες: Τι αγόρασε η Γιουνάιτεντ

Ο Γκονσάλο Μέντες ντα Μάια υπήρξε ένας από τους πιο δυναμικούς ιππότες της Πορτογαλίας τον 12ο αιώνα, παρ' ότι σύμφωνα με κάποια έγγραφα, σκοτώθηκε μόλις στα 19 του χρόνια, σε μάχη απέναντι σε μουσουλμανικό στρατό.

Θεωρείται ήρωας για την πόλη της Μάια και ήταν γνωστός στην εποχή του ως «Ο Lidador», ήτοι «ο σκληρά εργαζόμενος». Τέτοιος είναι, έστω και αν δεν υπήρξε ποτέ του ιππότης, ο Μπρούνο Μιγκέλ Μπόρζες Φερνάντες, συντοπίτης του Γκονσάλο Μέντες.

Η πιο ακριβή μεταγραφή στο φετινό χειμερινό παζάρι και, με 55 εκατομμύρια ευρώ (το fix ποσό), η έβδομη πιο ακριβή στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πίσω από Πολ Πογκμπά (105 εκατ. ευρώ), Χάρι Μαγκουάιρ (87), Ρομελού Λουκάκου (84,7), Άνχελ ντι Μαρία (75), Αντονί Μαρσιάλ (60) και Φρεντ (59).

Κανένας από τους παραπάνω, μην γελιόμαστε, δεν δικαιολόγησε σε απόλυτο βαθμό τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την απόκτησή του. Ο Μπρούνο, όμως, είναι σε θέση, βάσει προσόντων και χρησιμότητας, να δικαιολογήσει τόσο τα 55, όσο και τα 25 που προβλέπονται σε μπόνους, έστω και αν κάποια εξ' αυτών μοιάζει απίθανο να επιτευχθούν, όπως παραδείγματος χάριν να τερματίσει στην πρώτη τριάδα των νικητών της «Χρυσής Μπάλας».

Υπάρχει εναλλακτική για το συγκεκριμένο μπόνους και είναι η ανάδειξη του παίκτη της χρονιάς στην Premier League, βραβεία που ο πρώην πια αρχηγός της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας μπορεί να διεκδικήσει, εφόσον ξεδιπλώσει στο χορτάρι το αδιάκοπο και συνεχές τρέξιμο του και τις αρετές του σε γκολ και δημιουργία.

«Χρυσοί» αριθμοί

Από την αρχή της σεζόν 2017-18, τα στατιστικά του 25χρονου μέσου είναι... τρομακτικά, αφού μετράει συνολικά 63 γκολ και 56 ασίστ (!) σε 137 παιχνίδια. Άλλο Primeira Liga και Σπόρτινγκ, βεβαίως, και άλλο Premier League και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτοί οι αριθμοί, όμως, αποτέλεσαν και την συστατική του επιστολή για να προσγειωθεί στο «Ολντ Τράφορντ».

Πάντα με την υποσημείωση της δυναμικότητας του πρωταθλήματος, αλλά και των απαιτήσεων του Europa League στο οποίο αγωνίστηκε με την Σπόρτινγκ (θα το κάνει, βεβαίως, και με την Γιουνάιτεντ), οι μέσοι όροι του Φερνάντες ανά αγώνα είναι εξαιρετικοί σε πάσες που οδηγούν σε ευκαιρία με 3.6, τάκλιν (2.0), επιτυχημένες ντρίμπλες (1.9), σουτ εντός εστίας (1.7) και σέντρες ακριβείας (1.7).

Ο καταπληκτικός Κέβιν ντε Μπρόινε της Μάντσεστερ Σίτι έχει μέσο όρο τέσσερις πάσες που οδηγούν σε ευκαιρία ανά αγώνα και, στην σχετική στατιστική κατηγορία της Premier League, πρώτος παίκτης της Γιουνάιτεντ είναι ο (ένατος) Αντρέας Περέιρα με 2.01. Πολύ μακριά ακολουθούν οι Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (17ος, με 1.53) και Φεντ (31ος, με 0.93).

Comparing De Bruyne & Bruno Fernandes last full-season stats (KDB injured most of last term). You can see the similar impact they have in the final third. Of course, the PL is a step up for Bruno & he'll be playing for a team continuing its development. But they're both thinkers. pic.twitter.com/dSlazhvd86

— Rob Blanchette (@_Rob_B) January 29, 2020