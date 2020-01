Λίβερπουλ: Τα εννέα ρεκόρ στον δρόμο προς τον μύθο

Η νίκη επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το απόγευμα της Κυριακής (19/01) επέτρεψε στην Λίβερπουλ να σπάσει ένα ακόμα ρεκόρ. Οι Κόκκινοι έφτασαν τις 21 νίκες σε 22 αγωνιστικές, ξεπερνώντας το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία της Premier League, το οποίο κατείχε η Μάντσεστερ Σίτι από την σεζόν 2017-18.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, η οποία μοιάζει να είναι ασταμάτητη στην επέλαση προς το πρώτο της πρωτάθλημα ύστερα από τριάντα ολόκληρα χρόνια (!), μπορεί να σπάσει έως και δέκα ρεκόρ μέχρι το τέλος της σεζόν. Και ποιος αμφιβάλλει ότι μπορεί να τα καταφέρει;

91 - Liverpool have taken 91 points from the last 93 available to them in the Premier League (P31 W30 D1 L0). Insanity. pic.twitter.com/pbHDfG6PM5

Απόρθητο «Άνφιλντ»

Η άμεση πρόκληση για την Λίβερπουλ, εκτός βεβαίως από το να διατηρήσει το +16 σε σχέση με την δεύτερη Σίτι, να σπάσει το ρεκόρ των διαδοχικών νικών στο σπίτι της. Αυτή την στιγμή, απέχει μόλις μια νίκη από το να ισοφαρίσει τις είκοσι σερί, ρεκόρ που κατέχει η Σίτι από την σεζόν 2011-12.

Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου, θα υποδεχθεί στο «Άνφιλντ» την 13η Σαουθάμπτον και σαφέστατα είναι σε θέση να ισοφαρίσει το ρεκόρ, κυνηγώντας στη συνέχεια την 21η σερί νίκη, στο παιχνίδι με την Γουέστ Χαμ (Δευτέρα 24/02).

Το σερί νικών

Χρονολογικά, την ίδια περίοδο μπορεί η Λίβερπουλ να σπάσει και το ρεκόρ των διαδοχικών νικών (ανεξαρτήτως έδρας), το οποίο επίσης κατέχει η Σίτι με 18, από την σεζόν που πήρε το πρώτο από τα δύο σερί πρωταθλήματα της (2017-18).

Για να τα καταφέρει η παρέα των Μοχάμεντ Σαλάχ και Σαντιό Μανέ που μετράει 13 σερί νίκες, πρέπει να νικήσει κατά σειρά τις Γουλβς (εκτός, Πέμπτη 23/01), Γουέστ Χαμ (εκτός, Τετάρτη 29/01), Σαουθάμπτον (εντός, Σάββατο 01/02), Νόριτς (εκτός, Σάββατο 15/02), Γουέστ Χαμ (εντός, Δευτέρα 24/02) και Γουότφορντ (εκτός, Σάββατο 29/02).

22 – Liverpool have now scored in each of their 22 Premier League games this season; the first side to do so in the Premier League from the beginning of a season since Arsenal in 2001-02, who netted in all 38 games of a title-winning campaign. Ceaseless. #LIVMUN pic.twitter.com/y1fuSSOa1F

— OptaJoe (@OptaJoe) January 19, 2020