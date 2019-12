Μπάγερν Μονάχου: Διαλυμένο παζλ, στη δίνη μιας ακόμη μετάβασης

«Μόνο όσοι είναι παγιδευμένοι στο παρελθόν τους απαιτούν μποϊκοτάζ. Τέτοιου είδους μέθοδοι δεν έχουν λύσει ποτέ τα παγκόσμια προβλήματα». Η ρήση του Ούλι Χένες, μία από τις πολλές που τον έχουν καταστήσει αντικείμενο διχασμού στην παραγοντική καριέρα του, θα μπορούσε να αποτελεί το «ευαγγέλιο» για την Μπάγερν Μονάχου. Αντιθέτως, είναι ο λόγος που βιώνει την μεγαλύτερη μετάβαση της στην τρέχουσα δεκαετία, αφού τα λόγια του πρόσφατα απελθόντα προέδρου της, έχουν γυρίσει μπούμερανγκ, αποδεικνύοντας ότι στον βαυαρικό μικρόκοσμο, τα παγκόσμια μοτίβα δεν ισχύουν.

Πράγματι, η φετινή Μπάγερν θυμίζει μια ομάδα προδομένη από το εσωτερικό σαμποτάζ που υπέστη. Είχε αναλυθεί και σε προηγούμενο κείμενο του Planet Football, ότι οι συνέργειες των ισχυρών της ανδρών δημιούργησαν πόλωση, πλήττοντας την ομαλή της λειτουργία, που θα ήταν απαλλαγμένη από σύνδρομα εξουσίας, ικανά να την κρατούσαν δέσμια στο παρελθόν. Κι όπως φαίνεται και στο φετινό της οικοδόμημα, αυτό έχει αρχίσει να την «στοιχειώνει» επικίνδυνα.

Η Μπάγερν Μονάχου, μέσα στο πρώτο μισό της σεζόν και τελευταίο μισό της τρέχουσας δεκαετίας, έχει ανοίξει μέτωπα προς πάσα κατεύθυνση. Ο Νίκο Κόβατς παραιτήθηκε προτού απολυθεί, ο Χάνσι Φλικ επιτελεί τον ρόλο του υπηρεσιακού, η προεδρία παραδόθηκε από τον Χένες στις 15 Νοεμβρίου και θα αναληφθεί ξανά από τον Όλιβερ Καν με τον ερχομό του νέου έτους και στο κάδρο της Bundesliga, η πιο ασθενική εκδοχή της ομάδας έχει χαρακτηριστεί από το Νο7. Tόσο στην απόσταση της από την πρωτοπόρο Γκλάντμπαχ, όσο και στην θέση που καταλαμβάνει στην κατάταξη. Ο αριθμός του ψεύτη, άλλωστε, για έναν σύλλογο που έμαθε να βρίσκει την αλήθεια του στην κορυφή.

After defeat against Borussia Mönchengladbach, Bayern Munich are currently 7th in the Bundesliga table with 7 points behind league leaders

pic.twitter.com/xvd1AQ29ak

— VBET News (@VBETnews) December 8, 2019