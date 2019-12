Το «νοσοκομείο» της Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα κλείσει για Χριστούγεννα

Η ενίσχυση της Ρέαλ Μαδρίτης στο θερινό μεταγραφικό παζάρι συνδύαζε συγκεκριμένους στόχους και προοπτική. Εύρος στο ρόστερ, προσθήκες σε όλες τις θέσεις, για να προσφερθεί ένα ευέλικτο δυναμικό με αυξημένες δυνατότητες στον Ζινεντίν Ζιντάν, με σκοπό να το διαχειριστεί κατάλληλα στην δεύτερη επανεκκίνηση της μαδριλένικης θητείας του από το στάδιο της προετοιμασίας.

Μερικούς μήνες αργότερα, ο Γάλλος τεχνικός έχει ξεχάσει τι σημαίνει επανάπαυση. Τα προβλήματα που υπάρχουν στο ρόστερ της «βασίλισσας» θα μπορούσε κάποιος να τα χαρακτηρίσει καθ' υπερβολήν αναρίθμητα, όμως, στην πραγματικότητα, η αριθμητική τους προφορά είναι εκείνη που δείχνει το μέγεθος της κακοδαιμονίας.

Real Madrid's 2019/20 injuries so far after only 14 league games:

Brahim x2

ASENSIO

Mendy x2

Jovic x2

Courtois

Hazard x2

Rodrygo

James x3

Isco

Modric x3

Fede

Marcelo x3

Nacho

Kroos

Vazquez x2

Bale x2

Total: 28 #RealMadrid pic.twitter.com/AVSv7AUYSi

