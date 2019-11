Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνολντ: Λίβερπουλ 100%!

«Ταχύτητα, επιθετικότητα, δύναμη... Τα είχε όλα». Αυτή ήταν η αποθέωση από τον τότε προπονητή της Λίβερπουλ U-23, Μάικλ Μπιλ, βλέποντας την ομάδα του να νικάει με 3-0 τη Σάντερλαντ τον Σεπτέμβριο του 2016. Αυτός που τα είχε όλα αυτά, ήταν ο 17χρονος Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνολντ, ο οποίος είχε μόλις κυριαρχήσει στο ματς από τη θέση του δεξιού μπακ και είχε βάλει ένα εκπληκτικό γκολ, ολοκληρώνοντας έτσι μια εμφάνιση που κέρδισε τους εκατοντάδες που είχαν δει τον αγώνα στο Prenton Park. Πριν το ματς, ο Μπιλ ανησυχούσε λίγο ότι ο Αλεξάντερ-Αρνολντ μπορεί να είχε δύσκολη μέρα απέναντι στον Τζορτζ Χάνεϊμαν της Σάντερλαντ, ο οποίος είχε μόλις κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα των Black Cats. Ο Τρεντ, εν τω μεταξύ, είχε μόλις κάνει τη μετάβαση από το χώρο του κέντρου στη θέση του δεξιού μπακ.

Ο Μπιλ δε θα έπρεπε να ανησυχεί, όμως, γιατί ο πιτσιρικάς από το West Derby έκανε κάτι που λίγοι μπορούν να κάνουν, ήταν αυτός που έδινε τον ρυθμό του αγώνα ως πλάγιος μπακ. Ηταν ένα σημάδι για όσα θα ακολουθούσαν. Εκείνη την εποχή, ο Ναθάνιελ Κλάιν ήταν ο δεξιός μπακ της Λίβερπουλ, αλλά ο Μπιλ και το επιτελείο των ακαδημιών του κλαμπ είχαν δει ότι ίσως αυτή ήταν μια ευκαιρία για να διεκδικήσει τη θέση ο Αλεξάντερ-Αρνολντ. Γρήγορα, επομένως, πήγε στο Melwood για να προπονηθεί με την πρώτη ομάδα. «Κάθε μέρα μαθαίνω κάτι νέο, αν συνεχίσω να μαθαίνω τότε θα αρχίσω να διεκδικώ, να παλεύω για μια θέση», είπε τότε. «Με τον χρόνο θα ωριμάσω και τότε θα παλεύω για τη θέση». Δε χρειάστηκε πολύς χρόνος. Ενα μήνα μετά, ο Scouser ήταν ο δεξιός μπακ της Λίβερπουλ κόντρα στην Τότεναμ στο Anfield για το League Cup, μετά αναδείχθηκε man of the match στην ίδια διοργάνωση κόντρα στη Λιντς τον Νοέμβριο, ενώ το ντεμπούτο στην Premier League ήρθε -από όλα τα γήπεδα- στο Old Trafford τον Ιανουάριο του 2017.

Από τότε, δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ο σοβαρός τραυματισμός του Κλάιν άνοιξε την πόρτα την επόμενη σεζόν και σε λιγότερο από τρία χρόνια μετά το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα, ο Αλεξάντερ-Αρνολντ έχει ήδη συμπληρώσει 100 συμμετοχές για την ομάδα που υποστηρίζει από μικρός. Εχει κατακτήσει το Champions League, μπήκε στο βιβλίο Γκίνες κάνοντας νέο ρεκόρ σε ό,τι αφορά ασίστ αμυντικού σε μια σεζόν της Premier League και έγινε ο νεότερος που έπαιξε ποτέ διαδοχικούς τελικούς Champions League. Εκανε, επίσης, ντεμπούτο για την εθνική Αγγλίας, σκόραρε για την εθνική ομάδα και είδε έναν τοίχο ενός σπιτιού δίπλα στο Anfield να του αφιερώνεται.

Η ικανότητα να είσαι playmaker από τη θέση του δεξιού μπακ είναι ασυνήθιστη στο ποδόσφαιρο. Ο πρώην αμυντικός της Λίβερπουλ, Τζέιμι Κάραχερ, πιστεύει ότι δεν έχει ξαναδεί πλάγιο μπακ σαν τον Αλεξάντερ-Αρνολντ και είναι δύσκολο να διαφωνήσεις. «Εχουμε δει σπουδαίους πλάγιους μπακ όπως οι Καφού και Ρομπέρτο Κάρλος, να ανεβοκατεβαίνουν και να κάνουν σπουδαίες σέντρες, αλλά ο Τρεντ είναι ο playmaker της Λίβερπουλ», είπε ο Κάραχερ πριν λίγες μέρες. Η παράταξη της ομάδας δεν είναι συμβατική, με μέσους που δουλεύουν ανασταλτικά, τρέχουν και καλύπτουν για άλλους. Ο Αλεξάντερ-Αρνολντ είναι σαν χαφ. Είναι σαν να βάζεις τον Στίβεν Τζέραρντ στη θέση του. Ετσι φαντάζομαι ότι θα έπαιζε σαν πλάγιος μπακ».

Οπως αναγνωρίζει ο Κάραχερ, ο Αλεξάντερ-Αρνολντ έχει περισσότερο από απλή ικανότητα, έχει την επιθυμία και την αποφασιστικότητα να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο, κάτι που κατάφερε ο Τζέραρντ. «Πάντα υποκρινόμουν ότι ήμουν ο Stevie G όταν έπαιζα πιτσιρικάς, αφού είναι Scouser», είπε ο Τρεντ το 2017. «Ολοι προσέχαμε τον Τζέραρντ». Τώρα, είναι ο Αλεξάντερ-Αρνολντ αυτός που προσέχουν, με τους οπαδούς να φωνάζουν το "Scouser in our team" ως αναγνώριση για τον 21χρονο. Η ανατροφή και η οικογένεια του δεξιού μπακ, προσθέτουν ακόμη στη μοναδικότητα του. Είναι ένας ταπεινός παίκτης που -ως παιδί- συνήθιζε να κοιτάζει μέσα από τις πύλες του προπονητικού κέντρου στο Melwood, το οποίο είναι κυριολεκτικά κοντά στο σπίτι του.

Την τελευταία μέρα της σεζόν 2017-18, ήταν ο έφηβος Αλεξάντερ-Αρνολντ αυτός που ανέλαβε να πάρει μαζί του στον αγωνιστικό χώρο ένα ανάπηρο παιδί της περιοχής καθώς οι παίκτες απολάμβαναν την αποθέωση του Anfield. Είναι μόλις μία από τις πολλές φιλανθρωπικές πράξεις ενός ποδοσφαιριστή που δουλεύει με την οργάνωση "An hour for others" στο Λίβερπουλ πριν καν μπει στην πρώτη ομάδα. «Ο Τρεντ είναι θεόσταλτος, επειδή δεν είναι μόνο ένας top-class ποδοσφαιριστής, αλλά ενδιαφέρεται και για τα θέματα της πόλης», εξηγεί ο επικεφαλής των κλαμπ οπαδών της Λίβερπουλ, Τόνι Μπάρετ. «Εχει γίνει φίλος με ένα παιδί που είναι σοβαρά άρρωστο στο νοσοκομείο και πηγαίνει συχνά να τον δει».

Είναι εντός του αγωνιστικού χώρου, όμως, που ο Τρεντ γνωρίζει τη μεγαλύτερη αποθέωση. Είτε είναι για τις ασίστ (16 σε 40 εμφανίσεις πέρυσι) ή για την κούρσα του, είτε για μια τέλεια ζυγισμένη σέντρα προς τον αριστερό μπακ Αντι Ρόμπερτσον. Στην πρόσφατη νίκη επί της Μάντσεστερ Σίτι στο Anfield, ήταν η έξυπνη πάσα του με το αριστερό στον Ρόμπερτσον, αυτή που ξεκλείδωσε την άμυνα της Σίτι για το δεύτερο γκολ, αφού ο Αλεξάντερ-Αρνολντ έχει την αντίληψη ενός κορυφαίου χαφ. Είναι η βασίλισσα" στην τακτική της Λίβερπουλ, με πάσες ανάμεσα στις γραμμές κάθετα, οριζόντια ή διαγώνια. Πρόσφατα τον συνέκριναν με τον Τζέραρντ, τον Κέβιν Ντε Μπρόινε και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, συγκρίσεις που γίνονται λόγω της ικανότητας του στις σέντρες από δεξιά. Δεν είναι μόνο αυτό, όμως, για το οποίο ξεχωρίζει. Βλέπει γήπεδο, έχει τεχνική και τακτική αντίληψη που σπάνια βλέπεις σε ποδοσφαιριστή αυτής της ηλικίας.

Φέτος έχει κατά μέσο όρο 3,5 key passes ανά ματς -περισσότερο από τον μέσο όρο οποιουδήποτε παίκτη πέρυσι και είναι στη 2η θέση σε ό,τι αφορά τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πίσω από τον Ντε Μπρόινε (3,9). Η επιρροή του φαίνεται και από τον μέσο όρο στις πάσες ανά ματς (66), ο οποίος είναι υψηλότερος από αυτόν οποιουδήποτε χαφ της Λίβερπουλ. Οταν, επομένως, ο Κάραχερ λέει ότι ο Τρεντ είναι περισσότερο σαν χαφ στη Λίβερπουλ, λέει κάτι σωστό.

Είναι ο παίκτης στον οποίο "απευθύνονται" οι άλλοι της αμυντικής γραμμής και οι μέσοι ώστε να ανοίξει μια άμυνα με την πάσα του. Είναι αυτός που μπορεί να δώσει τη λύση με μια τέλεια ζυγισμένη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Μοχάμεντ Σαλάχ και να μεταφέρει τη Λίβερπουλ στην επίθεση. Ολα αυτά, φυσικά, οδηγούν στο ερώτημα για το ποια θα είναι η θέση του Αλεξάντερ-Αρνολντ στο μέλλον και πότε θα επιστρέψει στο χώρο του κέντρου, όπου έπαιζε μικρός. Προς το παρόν, πάντως, θα παίζει όπου του ζητήσει ο προπονητής του και οι οπαδοί της Λίβερπουλ θα το απολαμβάνουν...

