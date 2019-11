Τσέλσι: Εκεί που ο χαρακτήρας συνάντησε τη νεανική δίψα

Ένα ματς που στραβώνει τόσο πολύ όπως ήταν αυτό με τον Άγιαξ, θα μπορούσε να έχει αποτελέσει ένα πολύ σκληρό μάθημα για την Τσέλσι. Οι νεαροί ποδοσφαιριστές του Φρανκ Λάμπαρντ θα μπορούσαν να έχουν δεχθεί ένα μεγαλοπρεπέστατο «χαστούκι» που ίσως να τους προσγείωνε πολύ απότομα και να είχε αρνητικό αντίκτυπο στο πνευματικό κομμάτι για το προσεχές διάστημα.

Το σκορ στην ανάπαυλα ήταν στο 3-1 για τον Αίαντα, οι «μπλε» μπαίνουν φουριόζοι στο δεύτερο ημίχρονο, χάνουν ευκαιρίες και στο 55' δέχονται και τέταρτο γκολ.

«Θα ήταν πολύ εύκολο κάπου εκεί να παρατήσουμε τελείως το ματς, όμως πλέον φάνηκε πως ήταν ένα παιχνίδι που απαιτούσε χαρακτήρα και προσωπικότητες και αυτά τα στοιχεία τα είχε η ομάδα μου» ανέφερε ο θρύλος του συλλόγου και νυν προπονητής λίγο μετά το επικό 4-4 που διαμορφώθηκε στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Τα πιτσιρίκια του «Φράνκι» κατάφεραν και έφεραν τούμπα ένα παιχνίδι στο οποίο βρίσκονταν πίσω στο σκορ με τρία τέρματα και απέμεναν 22 λεπτά για τη συμπλήρωση των 90' από τη στιγμή που κέρδισαν το δεύτερο πέναλτι στο ματς και μαζί τις δύο αποβολές των Μπλιντ και Φέλτμαν σε διάστημα... δευτερολέπτων! Η σωστότατη κρίση του ρέφερι στη φάση που ο Άγιαξ έμεινε με εννέα παίκτες επέτρεψε στους «μπλε» να μειώσουν σε 4-2 και να πάρουν τα πάνω τους για ν' ακολουθήσει... καταιγίδα και μια ατμόσφαιρα στις εξέδρες του γηπέδου που ακόμα και οι οπαδοί της Τσέλσι παραδέχονταν ότι είχαν χρόνια ν' αντικρίσουν.

The limbs tonight man, I haven't seen scenes like that at the Bridge in years. F*ck VAR man #CHEAJA pic.twitter.com/gXKnU8zOgW

— leWis (@CarefreeLewisG) November 5, 2019