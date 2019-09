Χωρίς τον Μέσι, η Μπαρτσελόνα χάνει ένα στα τέσσερα ματς

Πριν νικήσει τη Βιγιαρεάλ την προηγούμενη Τετάρτη, η Μπαρτσελόνα πραγματοποιούσε το χειρότερο ξεκίνημά της τα τελευταία 25 χρόνια. Αυτή η τόσο κακή αρχή που έχει κάνει φέτος, οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες, μα κυρίως στην απουσία του ηγέτη της. Ο Λιονέλ Μέσι τραυματίστηκε στην πρώτη μέρα της προετοιμασίας του (5 Αυγούστου) και έκτοτε έχει παίξει για λίγα λεπτά στα τρία τελευταία παιχνίδια. Γενικώς δεν μπορεί να βοηθήσει.

Το ίδιο θα συμβεί και το Σάββατο (17:00) στο “Αλφόνσο Πέρεθ”, όπου η Μπάρτσα έχει δύσκολο έργο απέναντι στη Χετάφε. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που είναι τρομερά κακή εκτός έδρας. Ο Μέσι λοιπόν θα λείψει ξανά και αυτό σημαίνει κάτι πολύ αρνητικό στην εποχή που στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Από τη σεζόν 2017-'18 όταν και την ανέλαβε ο Βάσκος τεχνικός, η Μπάρτσα χάνει ένα στα τέσσερα παιχνίδια χωρίς τον Μέσι.

Goals from Ramon Azeez and Alvaro Vadillo earned promoted Granada a famous 2-0 win at home to LaLiga champions Barcelona. pic.twitter.com/Q1mNRFvfRq

