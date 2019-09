Ο Κλοπ προσπαθεί να... ξεκλειδώσει τον Κεϊτά

Πριν από 14 μήνες ο Κλοπ είχε χαρακτηρίσει τον Ναμπί Κεϊτά «πλήρη μέσο», όμως πλέον η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ παλεύει ακόμα να αποδείξει ότι άξιζε όλα αυτά τα εκατομμύρια. Στην πρώτη του σεζόν είδαμε μόνο εκλάμψεις του ταλέντου του, αλλά δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά και να πάρει φανέλα βασικού. Το μεγαλύτερο σερί του στην αρχική ενδεκάδα ήταν μόλις 4 παιχνίδια στην Premier League.

Φυσικά και οι τραυματισμοί έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτό, όμως 3 γκολ και μόλις 1 ασίστ σε 33 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις δεν είναι επιδόσεις που σου δίνουν θέση στην Λίβερπουλ. Δεν είναι καν επιδόσεις υψηλού επιπέδου για οποιαδήποτε ομάδα σε αυτό το πρωτάθλημα. Τώρα, προσπαθεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, επιστρέφοντας ύστερα από έναν ακόμη τραυματισμό στο ματς με την ΜΚ Ντονς για το Λιγκ Καπ.

