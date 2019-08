Ω Θεοί του Calcio...

Η ποδοσφαιρική Ιταλία έχει αποδεχθεί, καλώς ή κακώς, ως αρχηγό των γκουρού της σχολής της, τον Αρίγκο Σάκι. Το "κακώς" μπαίνει επειδή ο πρώην προπονητής των Μίλαν, Σκουάντρα Ατζούρα ή Ατλέτικο Μαδρίτης, δεν έχει πάντα δίκιο. Είτε επειδή είναι δογματικός, είτε επειδή τα χρόνια έχουν περάσει και κάποια πράγματα έχουν αλλάξει, είτε επειδή δεν τα έκανε όλα σωστά στην καριέρα του. Ο Στέφανο Τακόνι, για παράδειγμα, θεωρεί ότι το ένα scudetto και τα δύο κύπελλα Πρωταθλητριών με τη Μίλαν, εκείνη την Μίλαν, είναι φτωχός απολογισμός. Ο πρώην τερματοφύλακας της Γιούβε, όμως, είναι και λίγο κάφρος. Οχι ότι δεν μπορεί να γίνει τέτοιος και ο Αρίγκο και ειδικά όταν πρέπει να συνομιλήσει σε ζωντανή σύνδεση με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Η απουσία του "κακού" ή "αντιπαθητικού" Μαξ (και η επιστροφή του "αγαπημένου" Αντόνιο Κόντε) είναι ένας λόγος που ο 73χρονος Σάκι προβλέπει πιο όμορφο πρωτάθλημα φέτος. Ο άλλος, όπως τον ανέλυσε στο άρθρο του στη Gazzetta dello Sport, είναι η παρουσία όλο και περισσότερων προπονητών που έχουν στόχο να δημιουργήσουν και όχι να καταστρέψουν, να επιτεθούν και όχι να αμυνθούν, να αλλάξουν με λίγα λόγια τη λογική των ιταλικών ομάδων.

Αυτό, με βάση τη λογική, δε θα το πετύχουν όλοι όσοι θα το επιχειρήσουν. Είτε επειδή δε θα ανταποκρίνεται το ρόστερ, είτε επειδή κάποιος ή κάποιοι προπονητές δε θα μπορέσουν να περάσουν αυτά που θέλουν, είτε επειδή (για την Ιταλία μιλάμε) κάποιες διοικήσεις δε θα έχουν υπομονή. Αν η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, όμως, τότε στη Serie A δικαιούνται να χαμογελούν. Στα δέκα ματς της πρεμιέρας μπήκαν 33 γκολ αλλά το καλύτερο ήταν ότι κανένα δεν έληξε 0-0. Οι λόγοι, διάφοροι. Ο νέος τρόπος σκέψης των ομάδων, το γεγονός ότι σε πρεμιέρα μπορεί να συμβούν τα πάντα, αλλά και το VAR. Οι νέοι κανονισμοί για τα χέρια και τα πέναλτι αναγκάζουν βασικά όλους να προσαρμοστούν και να αλλάξουν τον τρόπο που αμύνονται, ενώ οι διαιτητές μάλλον θα πηγαίνουν πιο εύκολα στη βούλα. Οχι και ό,τι καλύτερο, αλλά χειρότερο κι από αυτό είναι το να μην έχουν υιοθετήσει οι ρέφερι μια κοινή γραμμή στο πότε θα υποδεικνύουν και πότε όχι calcio di rigore. Οπως και να έχει, το φετινό Campionato άρχισε με 3,3 γκολ άνα ματς και αυτό το εκτίμησαν όλοι και το απόλαυσαν από κοντά πολλοί. Για την ακρίβεια, περισσότεροι από ποτέ σε πρεμιέρα. Οι αριθμοί δείχνουν ότι ο μέσος όρος εισιτηρίων ήταν στις 26.140, επίδοση-ρεκόρ για πρεμιέρα από όταν η Serie A έγινε με 20 ομάδες (2004-05) αλλά και η καλύτερη της τελευταίας 10ετίας σε ό,τι αφορά αγωνιστική που έγινε Αύγουστο (καλύτερη μόνο η 2η της σεζόν 2009-10, επίσης Αύγουστο, με Μίλαν-Ιντερ και Ρόμα-Γιουβέντους όμως). Κι εδώ, οι λόγοι για αυτό το στατιστικό, διαφέρουν. Μπορεί να είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σχεδόν καμία ομάδα δεν αποδυναμώθηκε (στη χειρότερη κάποιες παρέμειναν στα ίδια), μπορεί να είναι το γεγονός ότι πήγαν κι άλλα καλά ονόματα στη Serie A, μπορεί να είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι είχαν επιστρέψει από διακοπές, μπορεί να είναι το γεγονός ότι τους είχε λείψει η μπάλα, μπορεί να είναι το γεγονός ότι γενικά υπάρχει η αίσθηση πως το φετινό πρωτάθλημα θα είναι πιο όμορφο και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε όλα τα μέτωπα. Και ειδικά σε αυτό του τίτλου.

Εκεί, αυτή που δικαιωματικά θεωρείται το φαβορί, είναι η Γιουβέντους. Το 1-0 επί της Πάρμα στο Ennio Tardini ήταν μια νίκη από αυτές που ξέρουν να παίρνουν με... κλειστιά μάτια οι Μπιανκονέρι, οι οποίοι ήταν ευχάριστοι στο πρώτο ημίχρονο και κουρασμένοι στο δεύτερο. Τίποτα από τα δύο δεν είναι παράλογο, ενώ λογικό ήταν και το γεγονός ότι η 11άδα δεν είχε ούτε ένα νέο πρόσωπο. Με τον Μαουρίτσιο Σάρι όχι μόνο να μην έχει δουλέψει όπως θα ήθελε στην προετοιμασία, αλλά και να μην είναι καν στον πάγκο λόγω της πνευμονίας, η... επανάσταση μπορεί να περιμένει. Προς το παρόν -και αυτό λογικά θα ισχύσει και για το ματς με τη Νάπολι- η Γιούβε θα πάει με την πεπατημένη. Με αυτούς που ξέρουν πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και γνωρίζονται και καλά μεταξύ τους. Εχουν, άλλωστε, το περιθώριο να το κάνουν αυτό, όπως αποδεικνύει και μια ματιά στον πάγκο τους κόντρα στους Παρμέντσι: Μπουφόν, Ντε Λιχτ, Ντιμπάλα, Ραμπιό, Μπερναρντέσκι, Μάντζουκιτς, Ντανίλο, Κουαδράδο, Τσαν ή Μπεντανκούρ και ο Ράμσεϊ εκτός αποστολής. Αν πρέπει να περάσει από... ορό αλήθειας οποιοσδήποτε οπαδός οποιασδήποτε άλλης ομάδας, μάλλον θα απαντήσει ότι η Γιουβέντους έχει το πιο δυνατό ρόστερ, αυτό με το μεγαλύτερο βάθος. Αν κατάφερνε να το μειώσει και λίγο αυτό, αν μπορούσε ή μπορέσει τα προσεχή 24ωρα να ξεφορτωθεί και κάποιους από αυτούς που είναι για να χαιρετάνε, καλά θα ήταν...

Juventus bench against Parma:

Buffon

de Ligt

Demiral

Danilo

Emre Can

Rabiot

Bentancur

Cuadrado

Bernardeschi

Dybala

Mandzukic

If the bench was a team by itself they would finish 2nd in Serie A. Ridiculous.

— DeRossi’s Tattoo (@RomaThings) August 24, 2019