Ολα όσα πρέπει να ξέρει ο οπαδός της Αρσεναλ για τον Πέπε

Μία καλή σεζόν μπορεί να είναι κάτι που θα τύχει, αλλά δύο στη σειρά σημαίνουν ότι ο παίκτης για τον οποίο μιλάμε έχει τη δυνατότητα να γίνει κάτι ξεχωριστό. Και ο Νικολά Πέπε είναι σίγοπυρα ξεχωριστός: Το πιο ακριβό απόκτημα της Αρσεναλ προκάλεσε το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, με σχεδόν καθημερινά ρεπορτάζ να τον στέλνουν και σε διαφορετική ομάδα. Στο τέλος, η Αρσεναλ ήταν αυτή που κατάφερε να συμφωνήσει μαζί του και να τον κάνει δικό της.

Ο 24χρονος εξτρέμ/επιθετικός έκανε εκπληκτικά πράγματα με τη Λιλ την τελευταία σεζόν, η οποία ήταν η ομάδα-έκπληξη τερματίζοντας στη 2η θέση πίσω από την Παρί Σεν Ζερμέν. Το 2017-18 απέφυγαν με άγχος τον υποβιβασμό, αλλά και πάλι ο Πέπε είχε 13 γκολ και 6 ασίστ στην πρώτη του σεζόν στο κλαμπ. Το 2018-19 είχε 22 γκολ και 11 ασίστ, κάνοντας τον έναν από τους... μετρημένους παίκτες στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με διψήφιο αριθμό και στις δύο κατηγορίες.

To WhoScored τον βαθμολόγησε σαν τον τρίτο καλύτερο παίκτη της Ligue 1 πέρυσι, ενώ έφτασε στην τελική 4άδα υποψηφίων για τον τίτλο του καλύτερου παίκτη της σεζόν (όπου τελικά ηττήθηκε από τον Κιλιάν Μπαπέ). Ο Ιβοριανός διεθνής σάρωσε σε μια επιθετική τριάδα με τους Τζόναθαν Μπάμπα και Τζόναθαν Ικόνε, και τώρα ο Ουνάι Εμερι θα ελπίζει ότι θα καταφέρει να κάνει το ίδιο και στη δική του επίθεση. Η ταχύτητα των τριών και η ακρίβεια τους στο αντίπαλο μισό, μετέτρεψαν τη Λιλ σε μία από τις πιο συναρπαστικές ομάδες της Ligue 1 - και τώρα, δίπλα στους Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και Αλεξάντρ Λακαζέτ, οι αντίπαλοι μάλλον θα έχουν κάθε είδους προβλήματα.

Ο Πέπε συνήθως κινείται στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, συγκλίνοντας για το δυνατό του αριστερό πόδι. Είναι γρήγορος και κινείται συνεχώς με ή χωρίς την μπάλα, έχει άψογο κλειστό κοντρόλ και ικανότητα τόσο στο να δημιουργεί όσο και στο να εκτελεί. Επίσης, γκολ κόντρα σε Παρί Σεν Ζερμέν, Λυών και Μαρσέιγ, δείχνουν ότι μπορεί να ξεχωρίσει και κόντρα σε καλύτερες ομάδες. Για να καταλάβετε γιατί γίνεται όλος αυτός ο θόρυβος, απλά ψάξτε τα γκολ του κόντρα σε Νις (Φεβρουάριος 2019) και Σεντ Ετιέν (Μάρτιος 2019).

Champagne on ice?

Nicholas Pepe shows pace and composure to put Lille ahead once more against the champions-elect. pic.twitter.com/kaGY4J2imv

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 14 Απριλίου 2019